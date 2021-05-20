Боевые возможности Балтийского флота (БФ) планируется серьезно повысить. Как сообщил главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов, уже проработан вопрос оснащения БФ «дизель-электрическими подводными лодками, новыми летательными аппаратами и береговыми комплексами». России на Балтике важно наверстать отмеченное сейчас отставание по количеству и качеству подводного флота от стран НАТО. Также усиление Балтийского флота связано с задачей обеспечения безопасности строящегося по дну Балтики газопровода «Северный поток – 2».

Николай Евменов в телеграмме по случаю 318-й годовщины Балтийского флота (отмечается 18 мая) подчеркнул, что Балтийский флот «приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе, в непосредственной близости к границам Российской Федерации». Но на вооружении БФ пока значатся всего две построенные еще во времена СССР подводные лодки (ПЛ) проекта 877 «Палтус», одна из которых («Алроса») прибыла с Черноморского флота и находится сейчас в ремонте. Для сравнения: страны НАТО на Балтике представлены не менее чем восемью современными ПЛ, находящимися на вооружении Военно-морских сил Германии и Польши. Еще пять ПЛ имеет военный флот нейтральной Швеции, которая регулярно проводит со странами Североатлантического альянса военно-морские маневры, замысел которых имеет антироссийскую направленность.

К примеру, как заявил на днях командующий Балтийским флотом РФ Александр Носатов, «в этом году страны НАТО совместно со Швецией и Финляндией проведут учение Northern Сoasts 2021, где будет задействована группировка численностью до 30 кораблей и 40 самолетов». И, конечно, в этих маневрах будут задействованы и подводные лодки.

Россия этим силам сейчас под водой может противопоставить на Балтике подлодку Б-806 «Дмитров», которая вошла в состав БФ еще в 1986 году и после модернизации в 2017-м имеет на вооружении крылатые ракеты «Калибр», грозное оружие, способное поражать надводные, подводные и наземные цели. Но одной ПЛ на весь Балтийский флот мало. СМИ ранее сообщали, что в августе 2020 года с Минобороны РФ был подписан контракт на строительство еще одной ПЛ проекта 636.3 «Варшавянка». Ее назвали «Петрозаводск», поступление на вооружение БФ ожидается в сентябре 2024 года. Эта ПЛ также будет нести крылатые ракеты «Калибр».

В телеграмме Евменова говорится о дополнительном оснащении Балтийского флота подводными лодками, ожидается, что их количество на Балтике увеличится. Возможно, это будут ПЛ проекта 677 «Лада». Они того же класса, что и «Варшавянка», но обойдутся дешевле и имеют больший потенциал для развития. В частности, на них планируется установить воздухонезависимую (анаэробную) энергетическую установку, что даст возможность субмарине находиться большее время под водой без всплытия. В экспертном сообществе не исключают, что новые ПЛ будут иметь и новые виды вооружений. Как рассказал председатель Общероссийского профсоюза военнослужащих капитан 1 ранга в отставке Олег Шведков, более 25 лет прослуживший на подводных лодках различного класса, «в ближайшее время в состав БФ планируется принять субмарины нового поколения, которые – не исключено – будут иметь на вооружении гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Эксперт уточнил, что испытательные пуски этого оружия с подводных лодок начнутся уже в этом году.

В свою очередь, военный эксперт, полковник Николай Шульгин обращает внимание на то, что Балтийский флот выполняет не только важные военные, но и экономические задачи. «Новые ПЛ нужны Балтфлоту и в связи с тем, что перед БФ стоят возросшие по объему задачи, связанные со строительством и функционированием в будущем газопровода «Северный поток – 2», – отмечает эксперт. Как считает Шульгин, Россия не милитаризируется, а вынуждена отвечать на военные и иные гибридные угрозы со стороны США и других стран НАТО. «Сейчас заговорили о возможном строительстве в России нового авианосца стоимостью около 500 млрд руб. Сумма колоссальная. Но на Балтике или в Черном море такой корабль явно не нужен. А вот подводные лодки с современными гиперзвуковыми ракетами, строительство которых на несколько порядков дешевле, в Балтийском море пригодятся и будут служить надежным средством сдерживания не только военных противников РФ, но и дадут возможность обеспечить безопасность важных экономических проектов, связанных с транспортировкой углеводородов в Европу», – считает эксперт.