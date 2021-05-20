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Крупнейшее месторождение “новой нефти”. Что скрывает Баимская зона. Борис Марцинкевич.

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В чём уникальность Баимского золотомедного месторождения на Чукотке. Кому Роман Абрамович продал права его разработку и как она будет реализована в услових вечной мерзлоты и полного отсутствия инфраструктуры. Почему запасы, которые чрезвычайно трудно добывать, резко оказались очень востребованными. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
YouTube канал Геонергетика https://www.youtube.com/channel/UCfiI…
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop 
Поддержать передачи Б. Марцинкевича и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XRYrtJ6hdcY
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