Крупнейшее месторождение “новой нефти”. Что скрывает Баимская зона. Борис Марцинкевич.
В чём уникальность Баимского золотомедного месторождения на Чукотке. Кому Роман Абрамович продал права его разработку и как она будет реализована в услових вечной мерзлоты и полного отсутствия инфраструктуры. Почему запасы, которые чрезвычайно трудно добывать, резко оказались очень востребованными. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.
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