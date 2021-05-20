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1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 10. 1938. Рабочий лагерь возле Харлингена, штат Техас

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01. Ребенок рабочего-мигранта


02. Ребенок рабочего-мигранта возле палатки


03. Ребенок рабочего-мигранта сидит на мешках сборщиков хлопка


04. Двенадцатилетняя девочка поддерживает порядок в трейлере, пока работают её три брата, рабочих-мигранта


05. Ребенок рабочего-мигранта разводит огонь в палатке


06. Ребенок рабочего-мигранта во время глажки


07. Ребенок рабочего-мигранта сидит на кровати в палатке из мешков для сбора хлопка


08. Мать и дитя


09. Сын рабочего-мигранта надевает комбинезон в палатке


10. Сын рабочего-мигранта


11. Ребенок рабочего-мигранта


12. Сын рабочего-мигранта в палатке


13. Ребенок рабочего-мигранта играет с инструментами


14. Ребенок рабочего-мигранта сидит на бампере машины из Аризоны


15. Сын рабочего-мигранта в палатке


16. Работницы-мигрантки беседуют


17. Рабочий-мигрант чинит свой автомобиль


18. Рабочий-мигрант заливает масло в мотор автомобиля


19. Рабочий-мигрант изготовляет колья, которые используются при установке палаток


20. Рабочий-мигрант с топором и кольями, которые будут использованы при создании нового лагеря


21. Лагерь рабочих-мигрантов


22. Рабочий-мигрант, живущий в лагере с двумя другими мужчинами, сколачивает пристройку, которая должна стать его спальней


23. Рабочий-мигрант, живущий в лагере с двумя другими мужчинами-мигрантами. На заднем плане видны его спальное место и все его вещи


24. Кровать рабочего-мигранта, состоящая из матраса на земле

Источник: https://humus.livejournal.com/7772093.html
Метки: история, США, фото
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