1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 10. 1938. Рабочий лагерь возле Харлингена, штат Техас
01. Ребенок рабочего-мигранта
02. Ребенок рабочего-мигранта возле палатки
03. Ребенок рабочего-мигранта сидит на мешках сборщиков хлопка
04. Двенадцатилетняя девочка поддерживает порядок в трейлере, пока работают её три брата, рабочих-мигранта
05. Ребенок рабочего-мигранта разводит огонь в палатке
06. Ребенок рабочего-мигранта во время глажки
07. Ребенок рабочего-мигранта сидит на кровати в палатке из мешков для сбора хлопка
08. Мать и дитя
09. Сын рабочего-мигранта надевает комбинезон в палатке
10. Сын рабочего-мигранта
11. Ребенок рабочего-мигранта
12. Сын рабочего-мигранта в палатке
13. Ребенок рабочего-мигранта играет с инструментами
14. Ребенок рабочего-мигранта сидит на бампере машины из Аризоны
15. Сын рабочего-мигранта в палатке
16. Работницы-мигрантки беседуют
17. Рабочий-мигрант чинит свой автомобиль
18. Рабочий-мигрант заливает масло в мотор автомобиля
19. Рабочий-мигрант изготовляет колья, которые используются при установке палаток
20. Рабочий-мигрант с топором и кольями, которые будут использованы при создании нового лагеря
21. Лагерь рабочих-мигрантов
22. Рабочий-мигрант, живущий в лагере с двумя другими мужчинами, сколачивает пристройку, которая должна стать его спальней
23. Рабочий-мигрант, живущий в лагере с двумя другими мужчинами-мигрантами. На заднем плане видны его спальное место и все его вещи
24. Кровать рабочего-мигранта, состоящая из матраса на земле