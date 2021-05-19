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Сага о Росатоме «ИГЛА» В ЕВРОПЕ. Мир Вокруг «Иглы» часть 2. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Сага о Росатоме – «ИГЛА» В ЕВРОПЕ. Мир Вокруг «Иглы» часть 2. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
В Европу «игла» — сиречь госпожа Центрифуга — прибыла прямиком от ватников. Нет, не то, чтобы центрифугами там никто не пытался заниматься — просто в Манхеттенском проекте все эксперименты положительных результатов не дали, а «сеточки» работали вполне успешно — Англия смогла получить атомную бомбу, стали открываться АЭС. Зачем дорогие эксперименты, когда и так хорошо?…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2iSE2NiRkcI
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