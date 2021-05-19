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Правильная агитация за прививки

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Правильная агитация за прививки

В 1921 году полстраны накрыло эпидемией
холеры: пришла, как всегда, с низовьев Волги из Астрахани и долетела в короткий срок до Москвы. Наркомздрав напрягся и смог оперативно бросить в Поволжье прививочный аппарат. Но дело осложнялось тем, что в народе упрямо ходили слухи о том, что после противохолерных прививок люди чаще заражаются и скорее гибнут – на прививки народ шел слабо, либо вообще не шел.

Эпидчека на местах еще не зверствовали в полную силу, до создания же полноценных механизмов силового прививания населения у властей руки дойдут только к осени – что делать?

Решили бить наглядной агитацией – к концу августа 1921 года были привиты все поголовно воинские части ПРИВО. А дальше стали бить цифрами: в городах чаще помогало, на селе – 50/50.
Народу показывали простую статистику:
В городе Самаре (столице ПРИВО) за лето 1921 года заболело холерой 5,415 гражданских, из которых померло 4,500 – 83% !!

Военных в Самарской и Саратовской губерниях заболело холерой только 500 человек, из которых померли 193 человека.
При этом у всех на глазах военные контактировали с массой населения: таскали грузы в пораженные области, стояли в оцеплениях на вокзалах, ездили с гражданскими в трамвайных вагонах и т.д. В РККА в это же время шла демобилизация и в дембель красноармейцы уезжали также поголовно привитые.

Кроме публикации и донесения этих циферок до населения, военные стали вешать на военный транспорт такие лозунги: “Кто не делает противохолерные прививки и не соблюдает чистоту, тот контрреволюционер, саботирует и вредит рабочему делу!”, “Делая себе прививку, Вы способствуете победе над холерой!”

Известия Самарского губкома РКП(б), 1921

https://d-clarence.livejournal.com/418004.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6781932.html
Метки: 1921, гражданская война, история, Россия
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