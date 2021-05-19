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Наши были лучше! Штурмовые группы в Сталинграде. Военные истории

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Как проходили бои в Сталинграде, организация штурмовых групп,  инструкция и тактика для применения штурмовой группы. Характеристика боёв в городских развалинах Сталинграда данная Чуйковым Василием Ивановичем командующим 62-ой армией в Сталинграде.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"К концу сентября 1942 года появились штурмовые группы – малая по численности, но сильные ударом, неотразимая в действии и изворотливая, как змея. Любой объект, занятый фашистами в Сталинграде, немедленно подвергался атаке штурмовых групп. И немцы редко выдерживали удар огня, тола и гранат, подкрепленный штыком или ножом. Борьба шла за здания, в зданиях– за подвал, за комнату, за каждый изгиб коридора. Во время авиационной и артиллерийской подготовки противника, наши бойцы и командиры научились вплотную подходить к позициям врага и тем самым сохраняли себя от гибели. Тогда они сознательно шли на самый ближний бой. Т.к. в этом случае немецкие летчики и артиллеристы уже не рисковали бить по нашим боевым порядкам, боясь задеть своих.  Наши были лучше немцев! А гитлеровцы не любили, вернее, не знали ближнего боя. Они не выдерживали его морально, у них не хватало духу смотреть в глаза вооруженному человеку в форме воина Красной Армии. Вражеского солдата на передовом посту можно было видеть издалека, особенно ночью: он все время, через 5-10 минут, давал очередь из автомата, по-видимому, для бодрости. Наши воины легко находили таких вояк, подползали и снимали пулей или штыком…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B1bR0tMaCeQ
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