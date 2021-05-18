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Закон о необъяснимых деньгах

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Закон о необъяснимых деньгах

В Государственной думе РФ в первом чтении принят законопроект, в соответствии с которым разрешается обращение в доход государства денег необъяснимого происхождения, которые могут находиться на банковских счетах чиновников. Законопроект был внесен на рассмотрение правительством РФ.

Согласно тексту документа, конфискации подлежат деньги, превышающие доход государственного служащего за три года и происхождение которых чиновник при этом не может объяснить. 

Также законопроект вводит проведение Генеральной прокуратурой РФ проверок достоверности сведений о происхождении денежных средств на счетах в банках или иных кредитных организациях. При этом проверять прокуратура сможет не только деньги самих чиновников, но и их супругов и несовершеннолетних детей.

Нижний предел суммы, о происхождении которых не требуется предоставлять сведения, предлагается в законопроекте установить в размере 10 тысяч рублей.

PS. Вот бы еще родственников на предмет необъяснимого проверять.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6781315.html
Метки: государственная дума, деньги, право
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