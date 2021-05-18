Главная » Видео, История, Мировоззрение

Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 2: «Суд идёт!»

64 0

Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 2: «Суд идёт»

Представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.

- Почему Нюрнберг;
- Организация Международного трибунала;
- Роман Руденко;
- Обвиняемые: от Геринга и Гесса, до Круппа и Редера;
- Ход процесса;
- Документы и свидетели;
- Статьи обвинения;
- Миф о превентивной войне;
- Политика уничтожения: людей, городов, культуры, промышленности.

Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта
«Нюрнберг|Без срока давности»
nurnberg1945.ru
vk.com/nurnberg1945

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CfS2zyGPHd8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Алексей Исаев и Михаил Тимин о кинофильме "Девятаев"
Алексей Исаев про подвиги РККА и немецкие архивы
Алексей Исаев о Сталине как Верховном главнокомандующем
Алексей Исаев о сражении за линию Сталина летом 1941 года
Мифы о пакте Молотова - Риббентропа. Алексей Исаев
Роль ленд-лиза в истории Великой Отечественной войны/Алексей Исаев
Алексей Исаев. Эффект домино. Значение операции «Багратион»
Алексей Исаев. Сталин как Верховный Главнокомандующий: правда и вымысел

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru