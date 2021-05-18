Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 2: «Суд идёт!»
Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 2: «Суд идёт»
Представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.
- Почему Нюрнберг;
- Организация Международного трибунала;
- Роман Руденко;
- Обвиняемые: от Геринга и Гесса, до Круппа и Редера;
- Ход процесса;
- Документы и свидетели;
- Статьи обвинения;
- Миф о превентивной войне;
- Политика уничтожения: людей, городов, культуры, промышленности.
Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта
«Нюрнберг|Без срока давности»
nurnberg1945.ru
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