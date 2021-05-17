Пелагея — Дороженька (9 мая 2021 года)
Концерт «Спасибо за верность, потомки!»
Запись 5 мая 2021 года. Эфир 9 мая 2021 года.
«Дороженька» (Музыка: Николай Иванов, Слова: Сергей Поделков. 1941 год.)
Вьётся, вьётся в даль моя дороженька
Стелется за дымкой горизонт.
А по этой дальней по дороженьке
Вслед за милым еду я на фронт.
А по этой дальней по дороженьке
Вслед за милым еду я на фронт.
Замела следы кругом метелица,
Не слыхать ни песен, ни шагов,
Лишь одна, одна дорожка стелется
Посреди заснеженных домов.
Он теперь ночами чаще снится мне,
Как с полком идет в пожар и дым.
Поднялась, рванулась бы я птицею,
Опустилась бы я рядом с ним.
Поднялась, рванулась бы я птицею,
Опустилась бы я рядом с ним.
Вьётся, вьётся, в даль бежит дороженька,
Стелется разлучница моя.
Забери меня, ты путь-дороженька,
К милому в далёкие края.
Забери меня, ты путь-дороженька,
К милому в далёкие края.