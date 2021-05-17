Концерт «Спасибо за верность, потомки!»

Запись 5 мая 2021 года. Эфир 9 мая 2021 года.

«Дороженька» (Музыка: Николай Иванов, Слова: Сергей Поделков. 1941 год.)

Вьётся, вьётся в даль моя дороженька

Стелется за дымкой горизонт.

А по этой дальней по дороженьке

Вслед за милым еду я на фронт.

А по этой дальней по дороженьке

Вслед за милым еду я на фронт.

Замела следы кругом метелица,

Не слыхать ни песен, ни шагов,

Лишь одна, одна дорожка стелется

Посреди заснеженных домов.

Он теперь ночами чаще снится мне,

Как с полком идет в пожар и дым.

Поднялась, рванулась бы я птицею,

Опустилась бы я рядом с ним.

Поднялась, рванулась бы я птицею,

Опустилась бы я рядом с ним.

Вьётся, вьётся, в даль бежит дороженька,

Стелется разлучница моя.

Забери меня, ты путь-дороженька,

К милому в далёкие края.

Забери меня, ты путь-дороженька,

К милому в далёкие края.