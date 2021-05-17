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Пелагея — Дороженька (9 мая 2021 года)

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Концерт «Спасибо за верность, потомки!»
Запись 5 мая 2021 года. Эфир 9 мая 2021 года.

«Дороженька» (Музыка: Николай Иванов, Слова: Сергей Поделков. 1941 год.)

Вьётся, вьётся в даль моя дороженька
Стелется за дымкой горизонт.
А по этой дальней по дороженьке
Вслед за милым еду я на фронт.

А по этой дальней по дороженьке
Вслед за милым еду я на фронт.

Замела следы кругом метелица,
Не слыхать ни песен, ни шагов,
Лишь одна, одна дорожка стелется
Посреди заснеженных домов.

Он теперь ночами чаще снится мне,
Как с полком идет в пожар и дым.
Поднялась, рванулась бы я птицею,
Опустилась бы я рядом с ним.

Поднялась, рванулась бы я птицею,
Опустилась бы я рядом с ним.

Вьётся, вьётся, в даль бежит дороженька,
Стелется разлучница моя.
Забери меня, ты путь-дороженька,
К милому в далёкие края.

Забери меня, ты путь-дороженька,
К милому в далёкие края.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XpW3affZlZM
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