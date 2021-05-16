1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 6. Армения
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 1. Москва
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 2. Братск и Байкал
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутск
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 4. Узбекистан
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 5. Грузия
Понедельник 14.09.1987
На этот раз мы никуда не полетели, а поехали на автобусе. Поездка началась в 10:00. Первой нашей остановкой было озеро Севан , до которого мы добрались в 14:30. Озеро находится на высоте 1900 м над уровнем моря, в 60 км от Еревана.
01. По дороге в Ереван
05. Озеро Севан
На юго-западном берегу озера находятся две средневековые церкви, несколько более крупная церковь Аракелоз (Апостольская церковь) 874 года и меньшая церковь Аствазин (Богородицы) 9 века.
Мы сделали перерыв на озере, перекусили и посетили две церкви.
07. Монастырь Севанаванк
09. Монастырь Севанаванк. Сурб Аракелоц (874г.)
12. Монастырь Севанаванк. Сурб Карапета(305г.)
В 17:00 мы поехали и через час прибыли в Ереван.
Ереван – столица Армении, он расположен на Араратской равнине на реке Расдан, которая вытекает из озера Севан.
В отеле была определенная нехватка двухместных номеров, поэтому мы получили трехместный номер, и один из наших попутчиков застелил третью кровать.
13. Гостиница «Армения»
14. Вид из окна гостиницы в Ереване
Вторник, 15.09.1987
В 10:00 мы начали обзорную экскурсию, которая в 13:00 была прервана обедом.
Была очень хорошая ясная погода, и из-за этого мы могли видеть Арарат, который в основном окружен густыми облаками, гид сказал нам, что его редко можно увидеть.
16. Они очень хотели попасть в кадр
17. Вид горы Арарат из Еревана
Сначала мы поехали в «Парк Победы», красиво расположенный на плато Канакер, откуда открывается прекрасный вид на город. В парке есть также памятник «Мать-Армения», в память о геноциде армян турками в 1914/15 году, когда были убиты тысячи армян.
18. «Парк Победы». Могила Неизвестного солдата
19. «Парк Победы». Могила Неизвестного солдата. Вечный огонь
20. «Парк Победы». Вид на город от Вечного огня
После парка мы поехали в Эчмиадзин , в 20 км к западу от Еревана. Город является центром армяно-григорианской церкви с резиденцией главы церкви католикуса. Мы посетили городские церкви.
21. Вагаршапат. Церковь Святой Рипсимэ
22. Эчмиадзинский кафедральный собор
24. Вид на гору Арарат
Среда, 16.09.1987
После завтрака мы сначала поехали в Гарни к эллинистическому храму первого века, который был разрушен землетрясением в 1679 году, но был восстановлен в 70-х годах. Он имеет 24 колонны с капителями в ионическом стиле.
25. Пейзаж близ Гарни
Затем направились в Гегард, в 34 км восточнее Еревана. Здесь есть пещерный монастырь. Нынешние постройки датируются 12 и 13 веками. Монастырский комплекс включает в себя главную церковь, две высеченные в скале церкви, захоронения и кельи монахов, высеченные в туфе.
26. Монастырская церковь в Гегарде
27. Без подписи