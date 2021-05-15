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“Я знал, война – это страшно! Но такого ужаса я не мог себе и представить!…” – Воспоминания солдата

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Воспоминания гвардии сержанта Ивана Игнатьевича Шелепова о начале Великой Отечественной войны. Как получил повестку в армию, как обучали и как провёл свой первый бой. Что запомнилось, а что нет, как ходили в атаку, что кричали когда шли, как получил своё первое ранение и как боролись с немецкими танками…

0:02 – Как призвали в армию, начало войны
1:02 – Первый бой
4:58 – Пополнение и новая атака
5:38 Ручной Пулемёт Дегтярёва
5:56 Немецкие атаки и 45-мм пушки
7:15 Про миномёты
8:37 Советская атака
9:50  Немецкие танки
10:12 Как рыли окопы
11:21 необычная судьба

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"Ночью раздали паек, а утром безо всякой артподготовки наш полк пошел в контратаку. Вот я еще только час назад был мирным человеком, а теперь у меня в руках винтовка. Я знал, что война это страшно, но такого всеобъемлющего ужаса я не мог себе и представить. Это невозможно рассказать. Такое чувство, ты всю жизнь жил так, что у тебя нет ни прошлого, ни будущего. Первое время я не мог даже пошевелиться от шока, ей Богу! Мы скучковались по отделениям и залегли все рядом в ровиках. Накрылись ветками, чтоб немец не пронюхал. Я думал, что нам крикнут "Вперед!", мы закричим "Ура!" и пойдем в атаку. А все получилось совсем не так…."

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jCcKYBeuk40
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