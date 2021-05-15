Семинар Алексея Орлова “Вспомнить себя Богом”. Вступительная часть
Эти занятия ничто иное как продолжение череды семинаров «Родовая нить. Жизнь без страхов», «Управление судьбой», «Славяно-Русская ВАРНАвость», а точнее сказать, это объединение и дополнение перечисленных тем.
Вместе с Вами мы разберём очень важные вопросы для каждого здравомыслящего человека:
Что такое и кто такой человек? Биоробот, Аватар, Аз, Бог?
И как себя правильно определять в этом Мiре?
С какими целями и задачами появляется человек на "этот свет"? Как распознать цель жизни и свою программу действий?
Почему большинство людей не счастливы?
Что такое счастье, его понимание и пути его достижения?
Что мешает нам быть счастливым и исполнять своё предназначение?
Отчего происходит непонимание себя, как части этого Мира?
При чём здесь страх и какую роль он играет в нашей жизни? В каких случаях страх слуга, в каких господин?
Кто хозяин страха – Бог или чёрт?
Откуда и как всё произошло?
Кто и для чего создал этот Мiр?
Каковы основы вселенского бытия, коны и поконы мироздания?
Что такое Родовое устройство с точки зрения человека, общества и Мiра?
Как это осознать и применять в жизни?
Что такое дух, душа и тело? В чём заключается их триединство?
И что такое совесть?
Что есть мысли?
Какова их роль в нашей жизни? Как распознать свои и чужие мыслеобразы? Как работать с мыслью?
Во время нашей встречи, мы проведём несколько очень важных практик:
Развитие чувствования состояний: любви, радости, печали, грусти, злости, ненависти, гнева, смирения, спокойствия…
Такие жизненные навыки нам всем необходимы для того, чтобы научиться их определять, ими управлять и осознанно входить нужные состояния.
Практика отсутствия мыслей – или молчание ума.
Включение царя в голове.
Управление стихиями.
Развитие Чуйки.
Вот такая интересная и насыщенная программа ждёт всех участников предстоящей встречи 15 мая 2021 года в городе Москве, на которую я Вас приглашаю.
Ваш Алексей Орлов.