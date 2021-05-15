Эти занятия ничто иное как продолжение череды семинаров «Родовая нить. Жизнь без страхов», «Управление судьбой», «Славяно-Русская ВАРНАвость», а точнее сказать, это объединение и дополнение перечисленных тем.

Вместе с Вами мы разберём очень важные вопросы для каждого здравомыслящего человека:

Что такое и кто такой человек? Биоробот, Аватар, Аз, Бог?

И как себя правильно определять в этом Мiре?

С какими целями и задачами появляется человек на "этот свет"? Как распознать цель жизни и свою программу действий?

Почему большинство людей не счастливы?

Что такое счастье, его понимание и пути его достижения?

Что мешает нам быть счастливым и исполнять своё предназначение?

Отчего происходит непонимание себя, как части этого Мира?

При чём здесь страх и какую роль он играет в нашей жизни? В каких случаях страх слуга, в каких господин?

Кто хозяин страха – Бог или чёрт?

Откуда и как всё произошло?

Кто и для чего создал этот Мiр?

Каковы основы вселенского бытия, коны и поконы мироздания?

Что такое Родовое устройство с точки зрения человека, общества и Мiра?

Как это осознать и применять в жизни?

Что такое дух, душа и тело? В чём заключается их триединство?

И что такое совесть?

Что есть мысли?

Какова их роль в нашей жизни? Как распознать свои и чужие мыслеобразы? Как работать с мыслью?

Во время нашей встречи, мы проведём несколько очень важных практик:

Развитие чувствования состояний: любви, радости, печали, грусти, злости, ненависти, гнева, смирения, спокойствия…

Такие жизненные навыки нам всем необходимы для того, чтобы научиться их определять, ими управлять и осознанно входить нужные состояния.

Практика отсутствия мыслей – или молчание ума.

Включение царя в голове.

Управление стихиями.

Развитие Чуйки.

Вот такая интересная и насыщенная программа ждёт всех участников предстоящей встречи 15 мая 2021 года в городе Москве, на которую я Вас приглашаю.

Ваш Алексей Орлов.