

1900-е. Зимний трамвай на Неве



1900-е. Зимний трамвай на Неве



1900-е. Зимний дворец и Александровский сад



1890-е. Михайловский дворец



1890-е. Императорская Академия художеств



1900-е. Церковь Святой Троицы



1909. Общий вид открытого в дни юбилейных торжеств памятника Петру I на Большом Сампсониевском проспекте



1912. Памятник императору Петру I к 200-летию Полтавской победы перед зданием полкового госпиталя лейб-гвардии Преображенского полка в сквере со стороны Кирочной улицы; скульптор М.М.Антокольский" 29-31 сентября



1910-е. Андреевский рынок на Васильевском острове



1910-е. Покровский рынок на Покровской площади



1911. Здание Сената



1911. Столетие Казанского собора



1911. Открытие моста имени Петра Великого



1903. Торжественное заседание Государственного совета



1913. Мастерская профессора В. Е. Маковского в Академии художеств, Санкт-Петербург



1916. Заседание членов Императорского Общества любителей древней письменности

Научное историческое общество, специализировалось на публикации памятников древнерусской письменности. Общество Любителей Древней Письменности возникло в эпоху Великих реформ Александра II по инициативе известного историка князя Павла Петровича Вяземского и московского предводителя губернского дворянства графа Сергея Дмитриевича Шереметева. Их начинания поддержали сорок восемь учредителей – виднейших государственных деятелей, ученых и предпринимателей. Среди них – фельдмаршал князь А. И. Барятинский, граф А. В. Бобринский, директор московских Музеев В. А. Дашков, ректор Московского университета академик Н. С. Тихонравов, историки П. И. Бартенев и В. О. Ключевский, филолог и хранитель Румянцевского музея Е. В. Барсов, старший хранитель Императорской Публичной библиотеки Р. И. Минцлов, московский предприниматель и владелец художественной галереи К. Т. Солдатенков и др.

Со дня основания Общество находилось под покровительством императрицы Марии Александровны.



1890-е. Портрет Владимира Васильевича Стасова

Владимир Васильевич Стасов (2 января 1824, Санкт-Петербург — 10 октября 1906, Санкт-Петербург) — русский музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель.



1916. Портрет Николая Петровича Лихачева

Николай Петрович Лихачёв (12 апреля 1862, Чистополь — 14 апреля 1936, Ленинград) — русский и советский историк, специалист в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики, монархист, член Императорского Православного Палестинского Общества и РБО.

Собрал уникальные коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет (15 тыс. ед.), византийских и русских печатей VI—XIV вв. (ок. 6 тыс. ед.), икон (около 1,5 тыс. досок; коллекция икон в 1913 куплена императором Николаем II и поступила в Русский музей), хранившиеся в специально построенном собственном доме, где он жил в 1902—1936 годах (Петрозаводская улица 7, ныне здание Санкт-Петербургского института истории РАН; мемориальная доска).



Портрет князя В.М. Волконского

Владимир Михайлович Волконский (17 сентября 1868—23 марта 1953) — русский общественный и политический деятель, член Государственной думы от Тамбовской губернии. Товарищ председателя III и IV Государственных дум. Сын князя Михаила Сергеевича Волконского (1832—1909) и светлейшей княжны Елизаветы Григорьевны Волконской (1838—1897). Внук декабриста князя Сергея Волконского.