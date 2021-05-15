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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.29

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1900-е. Зимний трамвай на Неве.
1900-е. Зимний трамвай на Неве

1900-е. Зимний трамвай на Неве
1900-е. Зимний трамвай на Неве

1900-е. Зимний дворец и Александровский сад
1900-е. Зимний дворец и Александровский сад

1890-е. Михайловский дворец
1890-е. Михайловский дворец

1890-е. Императорская Академия художеств
1890-е. Императорская Академия художеств

1900-е. Церковь Святой Троицы
1900-е. Церковь Святой Троицы

1909. Общий вид открытого в дни юбилейных торжеств памятника Петру I на Большом Сампсониевском проспекте
1909. Общий вид открытого в дни юбилейных торжеств памятника Петру I на Большом Сампсониевском проспекте

1912. Памятник императору Петру I к 200-летию Полтавской победы перед зданием полкового госпиталя лейб-гвардии Преображенского полка в сквере со стороны Кирочной улицы; скульптор М.М.Антокольский" 29-31 сентября
1912. Памятник императору Петру I к 200-летию Полтавской победы перед зданием полкового госпиталя лейб-гвардии Преображенского полка в сквере со стороны Кирочной улицы; скульптор М.М.Антокольский" 29-31 сентября

1910-е. Андреевский рынок на Васильевском острове
1910-е. Андреевский рынок на Васильевском острове

1910-е. Покровский рынок на Покровской площади
1910-е. Покровский рынок на Покровской площади

1911. Здание Сената
1911. Здание Сената

1911. Столетие Казанского собора
1911. Столетие Казанского собора

1911. Открытие моста имени Петра Великого
1911. Открытие моста имени Петра Великого

1903. Торжественное заседание Государственного совета
1903. Торжественное заседание Государственного совета

1913. Мастерская профессора В. Е. Маковского в Академии художеств, Санкт-Петербург
1913. Мастерская профессора В. Е. Маковского в Академии художеств, Санкт-Петербург

1916. Заседание членов Императорского Общества любителей древней письменности
1916. Заседание членов Императорского Общества любителей древней письменности

Научное историческое общество, специализировалось на публикации памятников древнерусской письменности. Общество Любителей Древней Письменности возникло в эпоху Великих реформ Александра II по инициативе известного историка князя Павла Петровича Вяземского и московского предводителя губернского дворянства графа Сергея Дмитриевича Шереметева. Их начинания поддержали сорок восемь учредителей – виднейших государственных деятелей, ученых и предпринимателей. Среди них – фельдмаршал князь А. И. Барятинский, граф А. В. Бобринский, директор московских Музеев В. А. Дашков, ректор Московского университета академик Н. С. Тихонравов, историки П. И. Бартенев и В. О. Ключевский, филолог и хранитель Румянцевского музея Е. В. Барсов, старший хранитель Императорской Публичной библиотеки Р. И. Минцлов, московский предприниматель и владелец художественной галереи К. Т. Солдатенков и др.
Со дня основания Общество находилось под покровительством императрицы Марии Александровны.

1890-е. Портрет Владимира Васильевича Стасова
1890-е. Портрет Владимира Васильевича Стасова

Владимир Васильевич Стасов (2 января 1824, Санкт-Петербург — 10 октября 1906, Санкт-Петербург) — русский музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель.

1916. Портрет Николая Петровича Лихачева
1916. Портрет Николая Петровича Лихачева

Николай Петрович Лихачёв (12 апреля 1862, Чистополь — 14 апреля 1936, Ленинград) — русский и советский историк, специалист в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики, монархист, член Императорского Православного Палестинского Общества и РБО.
Собрал уникальные коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет (15 тыс. ед.), византийских и русских печатей VI—XIV вв. (ок. 6 тыс. ед.), икон (около 1,5 тыс. досок; коллекция икон в 1913 куплена императором Николаем II и поступила в Русский музей), хранившиеся в специально построенном собственном доме, где он жил в 1902—1936 годах (Петрозаводская улица 7, ныне здание Санкт-Петербургского института истории РАН; мемориальная доска).

Портрет князя В.М. Волконского
Портрет князя В.М. Волконского
Владимир Михайлович Волконский (17 сентября 1868—23 марта 1953) — русский общественный и политический деятель, член Государственной думы от Тамбовской губернии. Товарищ председателя III и IV Государственных дум. Сын князя Михаила Сергеевича Волконского (1832—1909) и светлейшей княжны Елизаветы Григорьевны Волконской (1838—1897). Внук декабриста князя Сергея Волконского.

Источник: https://humus.livejournal.com/7763893.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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