5 апреля 1242 года: на льду Чудского озера напротив друг друга выстроились рыцари Ливонского ордена и объединенное войско Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества. Князь Александр Ярославич построил свои полки «орлом»: в центре легковооруженные воины, по бокам – тяжелая пехота, дружинники. Рыцари двинулись в атаку «свиньей», строем в виде тупоконечного клина и рыцарской конницей в авангарде. Конечно, в этом описании трудно не узнать знаменитое Ледовое побоище. Битву, в которой Русь навсегда положила конец претензиям западных крестоносцев на свои земли, защитила православную веру. Но так ли все было на самом деле?

В науке Ледовое побоище – тема для многочисленных споров. Одни ученые считают битву поворотным моментом в русской истории, другие – не более, чем приграничной стычкой, каких немало было в то время между Новгородом и его западными соседями. Кроме того, историки спорят о масштабе сражения, о ходе битвы, и даже о том, было ли побоище на самом деле «Ледовым». Ведущий программы Андрей Бурковский отправится в Псковскую область, где и сегодня, как в те далекие времена, проходит граница русских земель, чтобы попытаться выяснить: правда ли, что битва была всего лишь мелкой приграничной стычкой, а не многотысячным сражением, как принято считать? Возможно ли, что Ледовое побоище произошло вовсе не на льду Чудского озера, а на суше? На самом ли деле именно эта победа предотвратила завоевание последнего независимого русского княжества?