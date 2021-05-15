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Не факт. Ледовое побоище: в поисках правды

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5 апреля 1242 года: на льду Чудского озера напротив друг друга выстроились рыцари Ливонского ордена и объединенное войско Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества. Князь Александр Ярославич построил свои полки «орлом»: в центре легковооруженные воины, по бокам – тяжелая пехота, дружинники. Рыцари двинулись в атаку «свиньей», строем в виде тупоконечного клина и рыцарской конницей в авангарде. Конечно, в этом описании трудно не узнать знаменитое Ледовое побоище. Битву, в которой Русь навсегда положила конец претензиям западных крестоносцев на свои земли, защитила православную веру. Но так ли все было на самом деле?

В науке Ледовое побоище – тема для многочисленных споров. Одни ученые считают битву поворотным моментом в русской истории, другие – не более, чем приграничной стычкой, каких немало было в то время между Новгородом и его западными соседями. Кроме того, историки спорят о масштабе сражения, о ходе битвы, и даже о том, было ли побоище на самом деле «Ледовым». Ведущий программы Андрей Бурковский отправится в Псковскую область, где и сегодня, как в те далекие времена, проходит граница русских земель, чтобы попытаться выяснить: правда ли, что битва была всего лишь мелкой приграничной стычкой, а не многотысячным сражением, как принято считать? Возможно ли, что Ледовое побоище произошло вовсе не на льду Чудского озера, а на суше? На самом ли деле именно эта победа предотвратила завоевание последнего независимого русского княжества?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_Qxs-TeeUP0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 109 85
    Владимир zzz 11 мин. назад

      Ведущий программы Андрей Бурковский отправится в Псковскую область, где он поговорил с немногими, реальными участвующими в этой битве. Шутки, шутками, орды на Русь были постоянными со стороны Гейропы. Русь устояла. Русь устояла и не дала далее заразе течь по Матушке Земле. Что у них сегодня творится? **********, наркомания, все пороки которых не возможно перечислить. Святое святых дети. Из ангелочков превратили … . Что скоты Европы обосрались приехать в Чечню и рассказать им, что они не правильно живут? Инстинкт самосохранения даже у ******* существует.Народы России любите себя и свою веру.

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