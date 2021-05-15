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Дело было в Пенькове (1957)

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В родное село возвращается из мест «не столь отдаленных» лихой тракторист Матвей Морозов. И вспоминается ему история его женитьбы, его роковой любви, несостоявшейся измены и совершенного сгоряча «преступления», в котором он нисколько не раскаивается. Первый парень на деревне, Матвей Морозов был настоящей головной болью для председателя колхоза. Правда, работал за десятерых, но горазд был на всякие выдумки. Да к тому же полюбила его председательская дочка Лариса. Очередной выходкой Матвея были «гонки» на тракторах с передовиком производства Зефировым, в результате чего был сломан трактор. Чуть было не отдали Матвея под суд, да вместо этого пришлось играть его свадьбу с Ларисой. А потом поползли по селу слухи о «дружбе» Матвея с новым зоотехником Тоней. Жутко взревновала Лариса и задумала извести соперницу. Да еще бабка Алевтина — местная сплетница и самогонщица — подлила масла в огонь, выложив новые сведения о Матвее и Тоне…

режиссер: Станислав Ростоцкий
сценарий: Станислав Ростоцкий, Сергей Антонов
директор фильма: Г. Купершмидт
оператор: Грайр Гарибян
композитор: Кирилл Молчанов
художник: Мария Фатеева, Ольга Беднова
монтаж: Евгения Абдиркина
в главных ролях: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, Светлана Дружинина, Владимир Ратомский, Валентина Телегина, Анатолий Кубацкий, Юрий Медведев, Александра Харитонова, Юрий Мартынов, Владимир Трошин
жанр: драма, мелодрама
год: 1957
страна: СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_Ak1wxtiJ2g
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