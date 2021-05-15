Главная » История, Творчество

1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 4. Грузия

23 0


1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 1. Москва
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 2. Братск и Байкал
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутск
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 4. Узбекистан

Воскресенье 13.09.1987
В очередной раз нас подняли из постели посреди ночи в 3 часа ночи, и мы уехали в аэропорт в 3:30. К всеобщему удивлению, в аэропорту был замечательный завтрак, и в 6:30 мы вылетели, прибыв в Тбилиси в 7:30, а в 8:00 были уже в нашем отеле.


01. Вид на Тбилиси











Экскурсия по городу начинается в 10:00, обед был подан в 13:00, а затем у нас было свободное время до 15:45, которое большинство из нас использовали для сна, потому что предыдущая ночь была очень короткой. В 15:45 мы снова встретились (кто хотел) и исследовали город пешком.


07. Прогулка по городу












13. Серные бани


14. Нарикала

Воскресенье 13.09.1987
В 10:00 выехали и поехали сначала в Этнографический музей. Красивый музей под открытым небом со старыми грузинскими домами, которые были собраны из разных районов Грузии и полностью меблированы.


15.Этнографический музей под открытым небом имени Георгия Читая






Затем мы поехали в Мцхета , в 20 км к северу от Тбилиси, на пересечении двух важных торговых путей.
Церковь Святого Креста (Джвари Сакдари) – достопримечательность Мзчета, расположенная на отвесной скале над слиянием рек Арагви и Кура.
Поскольку экскурсия затянулась, мы не пообедали до 15:30, а затем мы отправились на чудесное фольклорное мероприятие (18:00 – 19:00), после которого был ужин.


18. Вид на Мцхету


19. Церковь Святого Креста (Джвари) в Мцхете






22. Кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в честь двенадцати Апостолов Светицховели в Мцхете


23. Замок Ананури в Мцхете
Источник: https://humus.livejournal.com/7763688.html
Метки: история, мцхета, Россия, тбилиси, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 4. Узбекистан
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутск
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 2. Братск и Байкал
Герой Советского Союза маркиз Ролан де ля Пуап
Иван Чистяков - повесть о герое Советского Союза
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 1. Москва
Европейские крестоносцы Гитлера под Ленинградом. Часть вторая
Сталинские „репрессии”? Никак нет! Борьба с врагами Советской России!!!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru