1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 4. Грузия
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 1. Москва
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 2. Братск и Байкал
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутск
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 4. Узбекистан
Воскресенье 13.09.1987
В очередной раз нас подняли из постели посреди ночи в 3 часа ночи, и мы уехали в аэропорт в 3:30. К всеобщему удивлению, в аэропорту был замечательный завтрак, и в 6:30 мы вылетели, прибыв в Тбилиси в 7:30, а в 8:00 были уже в нашем отеле.
01. Вид на Тбилиси
Экскурсия по городу начинается в 10:00, обед был подан в 13:00, а затем у нас было свободное время до 15:45, которое большинство из нас использовали для сна, потому что предыдущая ночь была очень короткой. В 15:45 мы снова встретились (кто хотел) и исследовали город пешком.
07. Прогулка по городу
13. Серные бани
14. Нарикала
Воскресенье 13.09.1987
В 10:00 выехали и поехали сначала в Этнографический музей. Красивый музей под открытым небом со старыми грузинскими домами, которые были собраны из разных районов Грузии и полностью меблированы.
15.Этнографический музей под открытым небом имени Георгия Читая
Затем мы поехали в Мцхета , в 20 км к северу от Тбилиси, на пересечении двух важных торговых путей.
Церковь Святого Креста (Джвари Сакдари) – достопримечательность Мзчета, расположенная на отвесной скале над слиянием рек Арагви и Кура.
Поскольку экскурсия затянулась, мы не пообедали до 15:30, а затем мы отправились на чудесное фольклорное мероприятие (18:00 – 19:00), после которого был ужин.
18. Вид на Мцхету
19. Церковь Святого Креста (Джвари) в Мцхете
22. Кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в честь двенадцати Апостолов Светицховели в Мцхете
23. Замок Ананури в Мцхете