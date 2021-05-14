Вывод к 50 годам, разочарования президента и путешествия по России
Некоторое время назад дал развёрнутое интервью ресурсу «Правила жизни». Получилось, на мой взгляд, достаточно интересно. Предлагаю вашему вниманию конечный результат.
Хронометраж:
00:00 — что смотреть в Санкт-Петербурге
01:04 — где лучше учится в современном мире
03:26 — отличия в советской фантастике от западной
05:36 — о чем думали в 80х
06:20 — отношения людей в СССР
07:41 — джинсы и кроссовки в СССР
09:58 — отставание и рывок в СССР
11:37 — зачем идут во власть?
12:56 — 500 миллионов у чиновника в квартире
14:30 — разочарования президента
15:04 — зачем тебе столько денег?
16:02 — бизнес как спорт
17:10 — Николай Стариков — сталинист?
18:32 — популярность Сталина
19:11 — война против человечества
19:56 — в корпорациях все спокойно
20:43 — главный враг Англии — Россия
21:34 — зачем учить историю?
22:16 — за что не любят русских?
23:05 — высокий уровень жизни равно вымирание?
25:05 — суицидальные группы, призывы не рожать детей
25:32 — чем больше Россия, тем спокойнее
26:30 — все едут в Москву
27:33 — паспорта русскоязычным, немцам и т.д
28:01 — технологии будущего
30:27 — классическая литература
31:00 — кто убивал царей и финансировал террористов
32:25 — путешествия по России
34:30 — участие в телешоу на федеральных каналах
35:44 — случай в жизни отца
37:38 — браки и разводы
38:45 — штамп в паспорте, гражданский брак
39:23 — длительность жизни
40:01 — мужчина и женщина на прокат
40:37 — поговорим через 20 лет..
41:08 — конфликт отцов и детей
42:14 — вывод к 50 годам
42:55 — родственники на прокат в Японии
43:38 — не тратьте время зря!
https://m.youtube.com/watch?v=Q5oUepSrABU.
Красиво говорить они умеют.
А…человеческую природу поменять трудно.Если,вообще человеческую)))