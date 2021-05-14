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Вывод к 50 годам, разочарования президента и путешествия по России

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Некоторое время назад дал развёрнутое интервью ресурсу «Правила жизни». Получилось, на мой взгляд, достаточно интересно. Предлагаю вашему вниманию конечный результат.

Хронометраж:
00:00​ — что смотреть в Санкт-Петербурге
01:04​ — где лучше учится в современном мире
03:26​ — отличия в советской фантастике от западной
05:36​ — о чем думали в 80х
06:20​ — отношения людей в СССР
07:41​ — джинсы и кроссовки в СССР
09:58​ — отставание и рывок в СССР
11:37​ — зачем идут во власть?
12:56​ — 500 миллионов у чиновника в квартире
14:30​ — разочарования президента
15:04​ — зачем тебе столько денег?
16:02​ — бизнес как спорт
17:10​ — Николай Стариков — сталинист?
18:32​ — популярность Сталина
19:11​ — война против человечества
19:56​ — в корпорациях все спокойно
20:43​ — главный враг Англии — Россия
21:34​ — зачем учить историю?
22:16​ — за что не любят русских?
23:05​ — высокий уровень жизни равно вымирание?
25:05​ — суицидальные группы, призывы не рожать детей
25:32​ — чем больше Россия, тем спокойнее
26:30​ — все едут в Москву
27:33​ — паспорта русскоязычным, немцам и т.д
28:01​ — технологии будущего
30:27​ — классическая литература
31:00​ — кто убивал царей и финансировал террористов
32:25​ — путешествия по России
34:30​ — участие в телешоу на федеральных каналах
35:44​ — случай в жизни отца
37:38​ — браки и разводы
38:45​ — штамп в паспорте, гражданский брак
39:23​ — длительность жизни
40:01​ — мужчина и женщина на прокат
40:37​ — поговорим через 20 лет..
41:08​ — конфликт отцов и детей
42:14​ — вывод к 50 годам
42:55​ — родственники на прокат в Японии
43:38​ — не тратьте время зря!

 

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Источник: https://nstarikov.ru/vyvod-k-50-godam-razocharovanija-prezidenta-i-puteshestvija-po-rossii-127399
Метки: блог, Видео
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