Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.28
1907. Открытие движения электрического трамвая. 29 сентября
1907. Открытие омнибусного (автобусного) сообщения «Александровский сад – Балтийский вокзал», ноябрь
1907. Остановка омнибусов у Александровского сада
1907. Остановка автомобильного омнибуса (автобуса) на площади императора Петра I
1907. Остановка автомобильного омнибуса (автобуса) на площади императора Петра I
1896. Конка на Невском
1900-е. Первый трамвай
1890-е. Народное гуляние на Обводном канале
1890-е. Народное гуляние на Обводном канале
1906. Закладка здания больницы имени Петра I в Санкт-Петербурге
1900. Заседание Императорского Русского исторического общества в Ново-Михайловском дворце
1890-е. Реформатская церковь на набережной Мойки
1906. Невский проспект у Малой Конюшенной улицы
1890-е. Понтонный Дворцовый мост через Неву
1903. Набережная Невы у строящегося Троицкого моста
1900-е. Николаевская набережная у Благовещенского моста
1903. Вид здания Варшавского вокзала
1900-е. Знаменская площадь
1900-е. Троицкая площадь
1900. Спуск на воду крейсера «Аврора» на верфи «Новое Адмиралтейство». 11 мая
1904. Матросы крейсера «Варяг» на Знаменской площади после обеда в Зимнем дворце