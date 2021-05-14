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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.28

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1907. Открытие движения электрического трамвая. 29 сентября
1907. Открытие движения электрического трамвая. 29 сентября

1907. Открытие омнибусного (автобусного) сообщения «Александровский сад - Балтийский вокзал», ноябрь
1907. Открытие омнибусного (автобусного) сообщения «Александровский сад – Балтийский вокзал», ноябрь

1907. Остановка омнибусов у Александровского сада
1907. Остановка омнибусов у Александровского сада

1907. Остановка автомобильного омнибуса (автобуса) на площади императора Петра I
1907. Остановка автомобильного омнибуса (автобуса) на площади императора Петра I

1907. Омнибус на площади императора Петра I
1907. Остановка автомобильного омнибуса (автобуса) на площади императора Петра I

1896. Конка на Невском
1896. Конка на Невском

1900-е. Первый трамвай
1900-е. Первый трамвай

1890-е. Народное гуляние на Обводном канале
1890-е. Народное гуляние на Обводном канале

1890-е. Народное гуляние на Обводном канале.
1890-е. Народное гуляние на Обводном канале

1906. Закладка здания больницы имени Петра I в Санкт-Петербурге
1906. Закладка здания больницы имени Петра I в Санкт-Петербурге

1900. Заседание Императорского Русского исторического общества в Ново-Михайловском дворце
1900. Заседание Императорского Русского исторического общества в Ново-Михайловском дворце

1890-е. Реформатская церковь на набережной Мойки
1890-е. Реформатская церковь на набережной Мойки

1906. Невский проспект у Малой Конюшенной улицы
1906. Невский проспект у Малой Конюшенной улицы

1890-е. Понтонный Дворцовый мост через Неву
1890-е. Понтонный Дворцовый мост через Неву

1903. Набережная Невы у строящегося Троицкого моста
1903. Набережная Невы у строящегося Троицкого моста

1900-е. Николаевская набережная у Благовещенского моста
1900-е. Николаевская набережная у Благовещенского моста

1903. Вид здания Варшавского вокзала
1903. Вид здания Варшавского вокзала

1900-е. Знаменская площадь
1900-е. Знаменская площадь

1900-е. Троицкая площадь
1900-е. Троицкая площадь

1900. Спуск на воду крейсера «Аврора» на верфи «Новое Адмиралтейство». 11 мая
1900. Спуск на воду крейсера «Аврора» на верфи «Новое Адмиралтейство». 11 мая

1904. Матросы крейсера «Варяг» на Знаменской площади после обеда в Зимнем дворце.
1904. Матросы крейсера «Варяг» на Знаменской площади после обеда в Зимнем дворце

Источник: https://humus.livejournal.com/7762188.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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