Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.27
1910-е. Групповой портрет членов общества велосипедистов
1909. Руководитель курсов физического развития детей В.П.Крестьянсон, организовавший упражнения в шведской гимнастике
1910. Реклама на ослике
1914. Молебен в буддистком храме Петрограда
1908. Менке Бормажинов, духовный глава калмыков, и делегация калмыцких монахов и казаков на приёме у императора
1914. Катер «Надежда» на Неве во время встречи принца Генриха Нидерландского. 28 июня
1914. Встреча принца Генриха Нидерландского. 28 июня
1914. Адмирал Дэвид Битти, командующий английской эскадрой. Кронштадт
1912. Думский комитет для приёма английской парламентской делегации
1910. Члены российской и французской законодательных палат на обеде у посла Франции
1910. Сеид Аббдул Ахад-хан, эмир Бухарский, на торжестве закладки мечети в Санкт-Петербурге, справа ахун Г.Баязитов
1910. Король Сербии Пётр I Карагеоргиевич со свитой
1908. Наследник Сербский королевич Георгий
1908. Славянские представители в Петербурге. уполномоченные от всех славянских партий в австрийском парламенте
1909. Японский принц Ишимото с супругой в Петропавловском соборе. 6 мая
1908. Наследный принц Румынский Фердинанд в Государственной Думе
1900. Могила Суворова в Александро-Невской лавре
1914. Автомобильный магазин и мастерские торгового дома «Борей»
1916. Здание государственных сберегательных касс
На Невском проспекте у здания Городской думы и Гостиного двора
1913. Церковь Казанской Богоматери на Большой Охте, сооруженная на средства братьев Елисеевых