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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.27

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1910-е. Групповой портрет членов общества велосипедистов
1910-е. Групповой портрет членов общества велосипедистов

1909. Руководитель курсов физического развития детей В.П.Крестьянсон, организовавший упражнения в шведской гимнастике
1909. Руководитель курсов физического развития детей В.П.Крестьянсон, организовавший упражнения в шведской гимнастике

1910. Реклама на ослике
1910. Реклама на ослике

1914. Молебен в буддистком храме Петрограда
1914. Молебен в буддистком храме Петрограда

1908. Менке Бормажинов, духовный глава калмыков, и делегация калмыцких монахов и казаков на приёме у императора
1908. Менке Бормажинов, духовный глава калмыков, и делегация калмыцких монахов и казаков на приёме у императора

1914. Катер «Надежда» на Неве во время встречи принца Генриха Нидерландского. 28 июня
1914. Катер «Надежда» на Неве во время встречи принца Генриха Нидерландского. 28 июня

1914. Встреча принца Генриха Нидерландского. 28 июня
1914. Встреча принца Генриха Нидерландского. 28 июня

1914. Адмирал Дэвид Битти, командующий английской эскадрой. Кронштадт
1914. Адмирал Дэвид Битти, командующий английской эскадрой. Кронштадт

1912. Думский комитет для приёма английской парламентской делегации
1912. Думский комитет для приёма английской парламентской делегации

1910. Члены российской и французской законодательных палат на обеде у посла Франции
1910. Члены российской и французской законодательных палат на обеде у посла Франции

1910. Сеид Аббдул Ахад-хан, эмир Бухарский, на торжестве закладки мечети в Санкт-Петербурге, справа ахун Г.Баязитов
1910. Сеид Аббдул Ахад-хан, эмир Бухарский, на торжестве закладки мечети в Санкт-Петербурге, справа ахун Г.Баязитов

1910. Король Сербии Пётр I Карагеоргиевич со свитой
1910. Король Сербии Пётр I Карагеоргиевич со свитой

1908. Наследник Сербский королевич Георгий
1908. Наследник Сербский королевич Георгий

1908.Славянские представители в Петербурге. уполномоченные от всех славянских партий в австрийском парламенте
1908. Славянские представители в Петербурге. уполномоченные от всех славянских партий в австрийском парламенте

1909. Японский принц Ишимото с супругой в Петропавловском соборе. 6 мая
1909. Японский принц Ишимото с супругой в Петропавловском соборе. 6 мая

1908. Наследный принц Румынский Фердинанд в Государственной Думе
1908. Наследный принц Румынский Фердинанд в Государственной Думе

1900. Могила Суворова в Александро-Невской лавре
1900. Могила Суворова в Александро-Невской лавре

1914. Автомобильный магазин и мастерские торгового дома «Борей»
1914. Автомобильный магазин и мастерские торгового дома «Борей»

1916. Здание государственных сберегательных касс
1916. Здание государственных сберегательных касс

На Невском проспекте у здания Городской думы и Гостиного двора
На Невском проспекте у здания Городской думы и Гостиного двора

1913. Церковь Казанской Богоматери на Большой Охте, сооруженная на средства братьев Елисеевых
1913. Церковь Казанской Богоматери на Большой Охте, сооруженная на средства братьев Елисеевых

1912. Соловьёвский переулок
1912. Соловьёвский переулок

Источник: https://humus.livejournal.com/7760598.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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