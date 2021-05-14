Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина постепенно, но последовательно превращается в «антипода России». Об этом он говорил, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал он.

Глава государства обратил внимание на то, что сейчас в республике «происходит совершенно очевидная зачистка политического поля». «Закрываются общенациональные СМИ – и ничего, наши западные партнёры никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – констатировал он.

Путин подчеркнул, что этот вопрос «должен всегда находиться в поле нашего внимания». «И мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», – сказал он.

«Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет. Да и товарооборот у нас за год составил 9,9 млрд долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?», – добавил президент.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого на Украине поместили под домашний арест.

«Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идёт о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», – отметил представитель Кремля.

По его словам, для Путина Медведчук в первую очередь является одним из немногих украинских политиков, который выступает за нормализацию взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной.

«Вы знаете, что они знают друг друга. Они неоднократно встречались. Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию. Но при этом, ещё раз повторяю, он остаётся украинским политиком», – заключил Песков.

На Украине Медведчука обвиняют в госизмене и хищениях в Крыму. Накануне вечером суд отправил его под домашний арест. У политика забрали загранпаспорт и надели на него электронный браслет. При этом обвинение требовало взять Медведчука под стражу на два месяца. Сам депутат считает, что дело против него сфабриковано, а действия властей называет попыткой давления на оппозицию.

Сегодняшняя повестка совещания Совбеза РФ касалась обеспечения интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ.