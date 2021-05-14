Людмила Сенчина. Золушка советской эстрады
Сборник песен Людмилы Сенчиной
00:00 – "Песня о нежности" (1972)
02:50 – "Сладка ягода" (1980)
05:57 – "День рождения" ("В музыке только гармония есть") (1989)
09:33 – "Полевые цветы" (1983)
13:20 – "У природы нет плохой погоды" (1978)
16:33 – "Любовь настала" (1980)
19:40 – "Я сегодня – весна" (1981)
22:45 – "Камушки" (1978)
25:51 – "Шутка" (с Эдуардом Хилем) (1979)
28:36 – "Здравствуй, мама" (с Большим детским хором ЦТ и ВР) (1980)
31:46 – "Обещания" (с Унгаром Миро) (1976)
34:15 – "Не ищите ландышей в месяце апреле" (1980)
36:29 – "Вы мне нравитесь" (1984)
39:48 – "Зов синевы" (1976)
42:02 – "Песня о счастье" (1980)
45:34 – "Метель" (1983)
48:03 – "Я не знаю" (1983)
51:01 – "Фиалка Монмартра" (с Олегом Бернадским) (1973)
58:48 – "Добрая сказка" (1979)
1:02:48 – "Звезды в кондукторской сумке" (1985)
1:06:20 – "Спасибо вам, люди" (1978)
1:09:37 – "Песня о любви" (1991)
1:11:58 – "Мы жили по соседству" (1991)
1:14:42 – "Всегда и снова" (с Евгением Головиным) (1977)
1:18:39 – "Старый клен" (1988)
1:21:19 – "Моя мечта" (1987)
1:24:30 – "На кургане" (1985)
1:27:12 – "Солдатка" (1985)
1:29:40 – "Маленькая зима" (1988)
1:33:15 – "Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer" ("В разгар зимы сугробы как шары надулись") (1988)
1:35:35 – "Глупец на холме" (на английском языке) (1986)