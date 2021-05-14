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1890. «Виды Якутской области». Часть 3

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1890. «Виды Якутской области». Часть 1
1890. «Виды Якутской области». Часть 2

Богатые якуты
Богатые якуты

Старый якут
Старый якут

Якутка в праздничном наряде
Якутка в праздничном наряде

Якутка в праздничном наряде со спины
Якутка в праздничном наряде со спины

Женщина
Женщина

Упражнение с кнутом
Упражнение с кнутом

Ловля рыбы
Ловля рыбы

Сбивание масла
Сбивание масла

Работа с мукомольным жерновом
Работа с мукомольным жерновом

Молотит сноп
Молотит сноп

Женщина с люлькой
Женщина с люлькой

Девочка верхом на быке
Девочка верхом на быке

Верхом на быке
Верхом на быке

Бык, запряженный в телегу
Бык, запряженный в телегу

Лошадь в праздничной сбруе и наездник в торжественной одежде
Лошадь в праздничной сбруе и наездник в торжественной одежде

Хозяйственное приспособление
Хозяйственное приспособление

Загоны для скота.
Загоны для скота

Деревенская улица
Деревенская улица

Якутские женщины.
Якутские женщины

Якутский хотон
Якутский хотон

Ямской обоз возле Якутска
Ямской обоз возле Якутска
Источник: https://humus.livejournal.com/7761744.html
Метки: история, Россия, фото, этнография, якутская область
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