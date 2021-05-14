1890. «Виды Якутской области». Часть 3
1890. «Виды Якутской области». Часть 1
1890. «Виды Якутской области». Часть 2
Богатые якуты
Старый якут
Якутка в праздничном наряде
Якутка в праздничном наряде со спины
Женщина
Упражнение с кнутом
Ловля рыбы
Сбивание масла
Работа с мукомольным жерновом
Молотит сноп
Женщина с люлькой
Девочка верхом на быке
Верхом на быке
Бык, запряженный в телегу
Лошадь в праздничной сбруе и наездник в торжественной одежде
Хозяйственное приспособление
Загоны для скота
Деревенская улица
Якутские женщины
Якутский хотон
Ямской обоз возле Якутска