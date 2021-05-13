Язычество предков: славяне – внуки богов! Дмитрий Белоусов
Славянское язычество – огромная тема образа жизни наших предков, правду о которой не рассказывают детям в школе-институте, не говорят по прозападному телевиденью.
Очень много лжи и фальсификаций. Враньё и мифы – и страшно живучи, и повторяемы глупцами. Почему списков книг по язычеству – много, а по сути, читать почти нечего? Существующая научная литература – сложна, в ней нужно долго копаться-разбираться, потратить массу времени, много анализировать, сопоставлять и логически думать – а вы, после ЕГЭ и навязанного "маразма одичалых" точно сможете разобраться?
Сегодня русским людям принудительно навязывают западную историю и гнилую евро-мораль продажности и секса. Уже очень много людей перестали ими быть. Школа штампует покупателей-космополитов, "Иванов, не помнящих родства". Но ведь примеры правильной жизни – перед глазами.
Как жили наши далёкие прадеды?
Что для них было главным в жизни?
Что вообще такое язычество славян?
Что означают термины язычества?
Откуда вообще появились славяне, где была их прародина и к каким Богам они обращались?
Почему не было многобожия, пантеон Богов или лики одного Бога?
Какие периоды были в язычестве?
С чьей подачи добрые богини, охранительницы славян, сегодня стали злобными и коваpными существами?
Действительно ли у славян были жертвоприношения или это клевета?
Молились ли наши предки Богам?
Древние тексты предков учат тому, что мы все дети Божьи. Дети, а не рабы. И должны всегда жить по совести. Не убивать, не воровать, не обманывать, не обижать других людей, не гнаться за златом. Автор расскажет базовые научные (!) принципы язычества, процитирует книги и выводы исследователей 19-20 веков, разберет самые лживые мифы предателей в идущей информационной войне с Западом.
Сайт Дмитрия Белоусова: http://rus-imperia.ru/
Обсуждаемые вопросы:
осознание образа, ложь и грязь, язычество – это?, литература, древние Веды, писания славян, труды 19-20вв, доктор Клейн, славяне – это?, книги жгли, М.Орбини, прародина славян, подъем моря, миграция ариев, анты, цитата Морошкина, термины язычества, ведать, три фактора, имя?, политеизм, пеpиоды, душа?, четыре культа, иерархия богов, молитвы, жертвоприношения, убийства-Европа, жены, сати, обман, традиции, замалчивание.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!