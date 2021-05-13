Славянское язычество – огромная тема образа жизни наших предков, правду о которой не рассказывают детям в школе-институте, не говорят по прозападному телевиденью.

Очень много лжи и фальсификаций. Враньё и мифы – и страшно живучи, и повторяемы глупцами. Почему списков книг по язычеству – много, а по сути, читать почти нечего? Существующая научная литература – сложна, в ней нужно долго копаться-разбираться, потратить массу времени, много анализировать, сопоставлять и логически думать – а вы, после ЕГЭ и навязанного "маразма одичалых" точно сможете разобраться?

Сегодня русским людям принудительно навязывают западную историю и гнилую евро-мораль продажности и секса. Уже очень много людей перестали ими быть. Школа штампует покупателей-космополитов, "Иванов, не помнящих родства". Но ведь примеры правильной жизни – перед глазами.

Как жили наши далёкие прадеды?

Что для них было главным в жизни?

Что вообще такое язычество славян?

Что означают термины язычества?

Откуда вообще появились славяне, где была их прародина и к каким Богам они обращались?

Почему не было многобожия, пантеон Богов или лики одного Бога?

Какие периоды были в язычестве?

С чьей подачи добрые богини, охранительницы славян, сегодня стали злобными и коваpными существами?

Действительно ли у славян были жертвоприношения или это клевета?

Молились ли наши предки Богам?

Древние тексты предков учат тому, что мы все дети Божьи. Дети, а не рабы. И должны всегда жить по совести. Не убивать, не воровать, не обманывать, не обижать других людей, не гнаться за златом. Автор расскажет базовые научные (!) принципы язычества, процитирует книги и выводы исследователей 19-20 веков, разберет самые лживые мифы предателей в идущей информационной войне с Западом.

Сайт Дмитрия Белоусова: http://rus-imperia.ru/

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