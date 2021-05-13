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Современный русский язык и санскрит: общее и особенное

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В современной России тема ведической традиции становится все более и более актуальной.
Автор – Борис Куценко

Рост национального самосознания, попытки самоидентификации приводят многих к поиску корней славянской культуры, которые часто переходят в исследования культуры ведической. Сегодня мы с вами будем говорить о русском языке и санскрите. В эфире предлагается рассмотреть следующие темы:

История формирования современного русского языка.
Общие тенденции в развитии русского языка и санскрита.
Сравнение лексических форм двух языков.
Значения  устаревших слов и выражений.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iSjG-kyPkVg
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