Современный русский язык и санскрит: общее и особенное
В современной России тема ведической традиции становится все более и более актуальной.
Автор – Борис Куценко
Рост национального самосознания, попытки самоидентификации приводят многих к поиску корней славянской культуры, которые часто переходят в исследования культуры ведической. Сегодня мы с вами будем говорить о русском языке и санскрите. В эфире предлагается рассмотреть следующие темы:
История формирования современного русского языка.
Общие тенденции в развитии русского языка и санскрита.
Сравнение лексических форм двух языков.
Значения устаревших слов и выражений.
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