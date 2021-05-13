Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые по различным причинам не хотят рожать, не делать аборты, а отдать детей Церкви. Об этом говорится в обращении главы Русской православной церкви (РПЦ) к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению.

Владыка отметил, что сейчас в стране уже 77 кризисных центров (от Калининграда до Камчатки), в которых «обеспечивают приют для женщин, попавших в трудную ситуацию», вне зависимости от их вероисповедания и гражданства.

«Если женщина хочет сохранить своё дитя, в Церкви ей обязательно помогут, – подчеркнул Патриарх. – Как я в своё время сказал: “Если вы не можете воспитать ребёнка, но вы его родили или готовы родить, — не убивайте ребёнка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем всё, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя, и никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли его навещать, чувствовать единство со своим ребёнком; наоборот, будем делать всё для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и для всего нашего Отечества”».

Предстоятель РПЦ поблагодарил всех, кто поддержал предложение создать кризисные центры для женщин.

«Церковь непрестанно свидетельствует о страшной проблеме — о проблеме абортов. <…> Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает Церковь, исходя из того, что, во-первых, аборт — это грех, а во-вторых, что отказ от абортов или их значительное сокращение меняет саму природу нашего государства», — заявил он. Патриарх подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения этого «критически важного для сбережения народа вопроса».

В настоящее время РПЦ реализует более 4,5 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив. Среди них свыше 350 сестричеств милосердия, 77 приютов для беременных и матерей с детьми, 218 центров гуманитарной помощи, более 60 приютов сестринского ухода за одинокими пожилыми людьми, более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, более 200 структур помощи наркозависимым, более 90 православных приютов для бездомных.

По благословению Патриарха в этом году заработала общероссийская горячая линия церковной социальной помощи «Милосердие»: +7 (800) 70-70-222. По этому номеру, по словам Владыки можно «звонить всем, кто отчаялся, кому больше некуда позвонить, кому больше никто не может помочь». В частности, можно попросить о духовной поддержке, пригласить священника для совершения таинств, попросить о продуктовой помощи. Также операторы предоставят информацию о том, какую помощь можно получить в церковных социальных проектах: приютах для женщин, центрах реабилитации наркозависимых, приютах для бездомных, богадельнях — центрах круглосуточного сестринского ухода за пожилыми людьми.

«Мы должны помнить, что для Христа дорог каждый человек. И наша с вами задача — постараться помочь всякому, кто обратится в Церковь со своей бедой, – подчеркнул Патриарх Кирилл. – По слову Спасителя, «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Эту любовь мы и призваны явить каждому, не на словах, а на деле, часто скрыто, совсем не декларативно, в тайне своего сердца, — будь то бездомный, замерзающий на улице, или одинокая мама, воспитывающая ребёнка с инвалидностью, или пожилой человек, от которого все отвернулись, или многодетная семья, где не хватает денег на самое необходимое, и многие другие люди, нуждающиеся в помощи, утешении, любви и простом человеческом тепле и участии. Совершая добрые дела, мы свидетельствуем таким образом о Христе Спасителе, привлекаем сердца ближних к Богу и помогаем им почувствовать Его Божественную любовь и заботу».

По материалам сайта РПЦ, ТАСС.