

Два беженца из «Пыльной чаши» идут по шоссе в сторону Лос-Анджелеса. проходя мимо рекламного щита, умоляющего их «В следующий раз попробуй поезд – расслабься»



Безработный мужчина стоит напротив пустующего магазина – с плакатами «Сдаётся» и «Сдаётся в аренду» на витрине. Сан-Франциско



Мужчины в ожидании у агентства по трудоустройству, Шестая авеню, Нью-Йорк



Измученная пара изо всех сил пытается оставаться в вертикальном положении во время танцевального марафона, Чикаго



Члены зарождающегося Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) во время сидячей забастовки на заводе кузовов General Motors Fisher во Флинте, штат Мичиган



Выселенная пара сидит на тротуаре в окружении своих вещей, Лос-Анджелес



Дети на ступеньках ветхого дома, Мичиган



Жилищные условия в Амбридже



Заброшенный дом в Витлакучи. Флорида



Призывники Гражданского корпуса охраны природы отдыхают и наслаждаются едой в Кэмп Сандерс в Луизиане



18-летняя нуждающаяся мать-мигрантка из Оклахомы живет со своим ребенком в палатке в Империал-Вэлли, Калифорния



Группа безработных в ожидании выдачи пособий в Калипатрии в Империал-Вэлли, Калифорния



Дом мексиканского полевого рабочего-мигранта на краю горохового поля в Империал-Вэлли, Калифорния



Девочка готовит еду, пока родители работают на заводе по упаковке цитрусовых, Винтерхейвен, Флорида



Дети сборщиков черники в лагере недалеко от Литл-Форка, Миннесота



Трое негритят стоят в очереди с другими беженцами от наводнения, детьми и взрослыми, во время получения еды, Форрест-Сити, Арканзас



Семья мигрантов застряла на шоссе. Около Лордсбурга, Нью-Мексико



Семья эмигрантов на шоссе 99, недалеко от Трейси, Калифорния.



Три семьи беженцев из-за засухи недалеко от Клермора, штат Оклахома. Они работали в Калифорнии и Аризоне и направляются в Розуэлл, штат Нью-Мексико, на сбор урожая хлопка



Четыре семьи с пятнадцатью детьми из Даст Боул в Техасе, в импровизированном ночном лагере



Рекламный щит, спонсируемый Национальной ассоциацией производителей, на шоссе 99 в Калифорнии. Он гласит «Нет ничего лучше американского пути» и «Самый высокий уровень жизни в мире»