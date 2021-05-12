Из воспоминаний гвардии сержанта Ивана Игнатьевича Шелепова про участие в прологе Балатонского Сражения, взгляд "снизу"…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"Вообще, историю Балатонского сражения лучше начать с того, что незадолго до тех венгерских событий, по армии пошел слух, что отбирают солдат у кого не менее трех ранений, а я за всю войну был ранен четыре раза. Говорили, что ожидают войны с Америкой и нужны опытные кадры, а количество ранений – это как гарантия, как знак качества. И действительно, к нам в батальон приехал майор, всех построили и он по списку отобрал нескольких человек, и меня тоже. Посадили всех в машину и повезли. В учебку – младших лейтенантов готовить. Но поучиться мне там довелось, дай Бог памяти, с месяц. Нас вдруг всех построили, раздали оружие, посадили в машины и куда-то повезли. Привезли на поле и приказали рыть окопы. Кроме винтовок и ручных гранат – никакого вооружения. На всю роту – два ручных пулемета. Где мы, кто соседи, кто сзади, где артиллерия – ничего неизвестно. То, что это рядом с "передком" – понятно было сразу по сильному гулу и близким разрывам. Ротный носился и бешенно орал чтоб окапывались, а все равно, не успели мы! Мы еще ничего толком отрыть не успели, как сначала над нами прошли на бреющем полёте "Мессеры", а вслед за ними "Штуки". Но они почему-то прошли мимо в сторону какого-то городишки справа от нас. Там их встретили наши и завели сильный бой.

Это действительно очень страшно – танковая атака! Они даже стреляли из пушек не останавливаясь. Это очень сильно действует на новичков, хотя результаты от такой стрельбы почти нулевые. Но на психику действует безотказно! Я тоже поддался, хотя у меня уже был опыт подобных атак. Я знал, что тут главное не побежать, но ноги сами просились…"