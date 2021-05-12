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Сага о РОСАТОМе. Мир вокруг «ИГЛЫ» – Деление Урана-235. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Сага о РОСАТОМЕ. Деление Урана-235 – Мир вокруг «ИГЛЫ» ч1. Борис Марцинкевич  | Геоэнергетика Инфо.
Пара слов о плутонии, великих США и стране-бензоколонке
Атом интересен, атом занимателен, атом увлекателен… Про него не часто пишут большие СМИ, информацию об атомном проекте надо выискивать, «коллекционируя» разбросанное в самых разных местах, чтобы увидеть картинку целиком и понять, почему и как она сложилась так, а не иначе. Я вот попробовал — гляньте, что из этого получилось. На мой взгляд — это некий технологический триллер/боевик/детектив, разворачивающийся в режиме онлайн у нас на глазах. А фабулу его пишут ученые и конструкторы, инженеры и «простые» работники урановых месторождений, но не в одиночку, а вместе с военными и политиками, государственными деятелями и откровенными аферистами. Большой, сложный мир со своими законами и закономерностями. Впрочем, хватит. Поехали.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tV2zuBX1_mk
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