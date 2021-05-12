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Россияне назвали самые уважаемые профессии

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Россияне назвали самые уважаемые профессии

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, какие профессии жители России уважают больше всего. Результаты соцопроса опубликовал RT.

Итак, самой уважаемой профессией россияне назвали специальность врача (так считают 59% респондентов). Второе место заняли учителя (40%), а замкнули тройку спасатели (38%).

27% опрошенных выразили уважение к пожарным, 26% – к учёным, 22% – к военным, 19% – к инженерам, 14% – к лётчикам и машинистам, 13% – к строителям, 12% – к шахтёрам. 

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что уважают все профессии. 

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую зарплату. Лидируют в этом списке преподаватели (так считают 64% опрошенных), врачи (58%) и учёные (36%). Респонденты полагают, что педагоги должны получать в среднем более 120 тыс. рублей в месяц, медики — около 123 тыс. рублей, научные работники — более 130 тыс. рублей.

Около 30% опрошенных отметили, что несправедливо маленькую зарплату получают спасатели и пожарные. Приблизительно 25% респондентов назвали шахтёров и инженеров, ещё 22% – разнорабочих. При этом, как следует из результатов исследования, самую высокую зарплату россияне предлагают платить шахтёрам — 134 600 рублей в месяц.

Кроме того, россияне назвали получающими незаслуженно маленькие деньги продавцов, грузчиков, слесарей, водителей, электриков, строителей и механиков. О том, что повышения зарплаты достойны чиновники, заявил лишь 1% опрошенных.

По материалам RT, Ленты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/rossijane_nazvali_samyje_uvazhajemyje_professii_613.htm
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