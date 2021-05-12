Рассказы А. П. Чехова в исполнении артистов театра и кино
0:00:00 Драма (Осип Абдулов, Фаина Раневская, Ростислав Плятт)
0:12:07 Беззащитное существо (О. Абдулов, Ф. Раневская, Н. Якушенко, Н. Чиндорин)
0:24:28 Один из многих (Ростислав Плятт)
0:41:54 Безнадежный (Ростислав Плятт)
0:53:26 Неосторожность (Алексей Грибов)
1:04:02 Месть (Алексей Грибов)
1:15:42 Шило в мешке (Алексей Грибов, Осип Абдулов, Лазарь Петрейков)
1:28:05 Циник (Василий Качалов)
1:44:14 Злой мальчик (Ольга Книппер-Чехова)
1:50:57 С женой поссорился (Осип Абдулов)
1:53:57 Из воспоминаний идеалиста (Юрий Кольцов)
2:03:11 Удав и кролик (Юрий Яковлев)
2:14:10 Отрава (Владимир Баранов, Евгений Тиличеев)
2:24:40 Ушла (Валерий Никитенко)
2:28:53 Не судьба! (Георгий Менглет)
2:39:46 Кот (Евгений Весник, Татьяна Доронина, Владимир Басов)
2:48:32 Неудача (Владимир Басов)
2:53:40 Жених и папенька (Геннадий Бортников)
3:09:23 Из записок вспыльчивого человека (Олег Табаков, Татьяна Васильева, Татьяна Пельтцер)
3:21:04 Первый дебют (Олег Табаков)
3:38:38 Нервы (Николай Гриценко)
3:51:35 Не в духе (Леонид Броневой)
3:57:47 Дачники (Леонид Броневой)
4:02:51 Гость (Леонид Броневой)
4:15:29 Выигрышный билет (Вячеслав Невинный)
4:32:05 Тайна (Вячеслав Невинный)
4:45:25 Брожение умов (Вячеслав Невинный)
4:56:59 Комик (Вячеслав Невинный)
5:03:06 Трагик (Вячеслав Невинный)
5:15:30 После театра (Людмила Целиковская)
5:23:26 Брак по расчету (Сергей Юрский)
5:35:36 Пассажир 1-го класса (Сергей Юрский)
5:55:04 Теща-адвокат (Сергей Юрский)
6:01:44 Злоумышленники (Евгений Евстигнеев)
6:12:27 Налим (Анатолий Папанов)
6:25:59 Вверх по лестнице (Андрей Мягков)
6:29:32 Драматург (Валерий Никитенко, Евгений Тиличеев)
6:34:53 Стража под стражей (Александр Борисов)
6:43:46 Муж (Дмитрий Журавлев)
6:56:34 Мошенники поневоле (Владимир Хенкин)
7:05:27 Альбом (Валерий Никитенко)
7:11:40 О вреде табака (Валерий Никитенко)
7:23:56 Рано (Марк Прудкин)
7:39:09 Дома (Мария Бабанова)
8:04:30 Студент (Владимир Кашпур)
8:17:04 Письмо (Александр Кайдановский)
8:32:34 Марья Ивановна (Георгий Тараторкин)
8:41:46 Контрабас и флейта (Всеволод Ларионов)
8:51:39 Кривое зеркало (Наталья Тенякова, Александр Парра)
8:59:47 Аптекарша (Лев Колесов, Нина Ургант, Игорь Дмитриев, Константин Адашевский, Георгий Тейх)
9:23:12 Глупый француз (Владимир Баранов, Алексей Климушкин, Александр Васильев)
9:31:23 Счастливчик (Анатолий Ржанов, Эраст Гарин, Осип Абдулов)
9:44:29 В Париж (Николай Трофимов, Николай Буров, Вячеслав Захаров, Вера Карпова)