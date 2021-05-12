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Андрей Симонов. Михаил Девятаев: жизнь после побега из ада

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Андрей Симонов и Михаил Тимин обсуждают подробности жизни Михаила Петровича Девятаева, после после побега из немецкого плена.
- Какая позиция у Михаила Тимина  к так называемому "примирению с нацистами"?
- Как Михаил Девятаев избежал смерти в Заксенхаузене и оказался на о.Узедом?
- Как сложилась судьба Михаила Девятаева и его товарищей после побега с о.Узедом?
- Какое отношение имел Девятаев к ракетно-космической программе СССР?
- При каких обстоятельствах Михаил Девятаев был представлен к званию Герой Советского Союза?
- Был ли случай побега советских военнопленных на немецком самолёте уникальным?
Ответы на эти вопросы от военных историков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4TfKJOhliqM
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