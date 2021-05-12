Андрей Симонов. Михаил Девятаев: жизнь после побега из ада
Андрей Симонов и Михаил Тимин обсуждают подробности жизни Михаила Петровича Девятаева, после после побега из немецкого плена.
- Какая позиция у Михаила Тимина к так называемому "примирению с нацистами"?
- Как Михаил Девятаев избежал смерти в Заксенхаузене и оказался на о.Узедом?
- Как сложилась судьба Михаила Девятаева и его товарищей после побега с о.Узедом?
- Какое отношение имел Девятаев к ракетно-космической программе СССР?
- При каких обстоятельствах Михаил Девятаев был представлен к званию Герой Советского Союза?
- Был ли случай побега советских военнопленных на немецком самолёте уникальным?
Ответы на эти вопросы от военных историков.