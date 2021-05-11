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Воспоминание о деде – Харитонове Павле Васильевиче. Великая Отечественная Война

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Воспоминание о деде – Харитонове Павле Васильевиче. Великая Отечественная Война.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pn_tYiBLQrc
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