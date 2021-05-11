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Вадим Кожевников. Щит и меч (аудиокнига)

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Роман Вадима Кожевникова "Щит и меч" воспроизводит героическую, связанную с постоянной опасностью для жизни работу советского разведчика, действующего за пределами нашей Родины. События, отраженные в романе, развиваются в конце тридцатых годов в Прибалтике, затем в Польше и в нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

С чего начинается Родина для разведчика, человека с тысячью лиц? Александр Белов, по долгу службы принявший облик офицера абвера Иоганна Вайса, сумел создать сеть советской разведки в самом сердце Германии.

Ему доверяли такие профессионалы политического сыска и шпионажа, как Гиммлер и Шелленберг. Он сумел ввести в заблуждение все разведывательные службы нацистской Германии. Александр Белов исполнил свой долг. Но, попав в лапы гестаповцев, он ощутил себя заложником собственной судьбы: даже в предсмертный час ему не дано быть самим собой. И нет для него страшнее пытки, чем тоска по далекой Родине…

Время звучания: 23:15:17

Книгу Вадим Кожевников. Щит и меч. Книга 1 читает (-ют): Николай Козий

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lakQlds7cds&list=PLdxBOU0XrWK-Dq96ltGH1RAvqaNWlUH2D&index=12
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