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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.25

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1906. Группа бывших гренадеров в день празднования 150-летия Гренадерского полка
1906. Группа бывших гренадеров в день празднования 150-летия Гренадерского полка

1909. Императрица Александра Федоровна с дочерьми
1909. Императрица Александра Федоровна с дочерьми

1912. Окропление знамен на Крещенском параде
1912. Окропление знамен на Крещенском параде

1912. Окропление знамен на Крещенском параде

1900-е. Группа офицеров лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
900-е. Группа офицеров лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка"

1905. Развод караула лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
1905. Развод караула лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка

1909. Караул гусар у Екатерининского дворца
1909. Караул гусар у Екатерининского дворца

1909. Караул гусар у Екатерининского дворца

1910. Гусары с полковым штандартом на параде полка
1910. Гусары с полковым штандартом на параде полка

1910. Император Николай II и командир полка В. Н. Воейков на параде лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
1910. Император Николай II и командир полка В. Н. Воейков на параде лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка

1913. Дворцовый караул лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
1913. Дворцовый караул лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка

1913. Дворцовый караул лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
1913. Дворцовый караул лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка

1914. Группа казаков и офицеров 2-ой Оренбургской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Группа казаков и офицеров 2-ой Оренбургской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка

1914. Группа казаков и офицеров 4-ой Приамурской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Группа казаков и офицеров 4-ой Приамурской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка

1914. Приезд императора Николая II на открытие офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Приезд императора Николая II на открытие офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка

1902. Эскадренный броненосец «Князь Суворов» перед спуском на воду

1902. Эскадренный броненосец «Князь Суворов» перед спуском на воду

1911. Прибытие членов императорской фамилии по случаю спуска на воду линкора «Севастополь»
1911. Прибытие членов императорской фамилии по случаю спуска на воду линкора «Севастополь»

1911. Линкор «Севастополь» перед спуском на воду
1911. Линкор «Севастополь» перед спуском на воду

1911. Спуск линейного корабля «Севастополь» на воду
1911. Спуск линейного корабля «Севастополь» на воду

Источник: https://humus.livejournal.com/7755366.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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