Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.25
1906. Группа бывших гренадеров в день празднования 150-летия Гренадерского полка
1909. Императрица Александра Федоровна с дочерьми
1912. Окропление знамен на Крещенском параде
900-е. Группа офицеров лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка"
1905. Развод караула лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
1909. Караул гусар у Екатерининского дворца
1910. Гусары с полковым штандартом на параде полка
1910. Император Николай II и командир полка В. Н. Воейков на параде лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
1913. Дворцовый караул лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
1913. Дворцовый караул лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка
1914. Группа казаков и офицеров 2-ой Оренбургской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Группа казаков и офицеров 4-ой Приамурской сотни лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1914. Приезд императора Николая II на открытие офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка
1911. Прибытие членов императорской фамилии по случаю спуска на воду линкора «Севастополь»
1911. Линкор «Севастополь» перед спуском на воду