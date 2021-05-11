1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 4. Узбекистан
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 1. Москва
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 2. Братск и Байкал
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутск
Воскресенье 06.09.1987
Поздний завтрак в 9:30, затем экскурсия по городу и прогулка по базару.
01. Концертный зал
02. Улица у крытого рынка
Погода стояла чудесно теплая, это уже не Сибирь. Базар немного разочаровал, только овощи, в основном лук. Во всяком случае, это было не совсем восточно и экзотично. После обеда нас отвезли в Музей прикладного искусства и там был отдел узбекского искусства. В конце мы пошли прогуляться по старому городу. Все казалось немного неряшливым, этот старый город не кажется витриной Ташкента. В 19:00 поехали в аэропорт, в 21:00 вылетели на маленьком винтовом самолете в Самарканд, куда тоже прилетели в 21:00, разница во времени час.
03. Рынок
04. Вид из окна гостиницы
Понедельник 07.09.1987
По российским меркам мы позавтракали очень рано утром, а именно в 8:30 утра, после чего отправились на экскурсию по городу, которая включала следующие достопримечательности.
05. Обсерватория Улугбека
07. Памятник Улугбеку
08. Некрополь Шахи Зинда
12. Регистан
13. Медресе Шер-Дор
14. Медресе Тилля-Кари
15. Медресе Тилля-Кари
Поскольку до обеда еще оставалось время, мы пошли гулять по рынку в Самарканде. После обеда мы отправились на красивое фольклорное мероприятие, где нам показали местные танцы на красивой эстраде под открытым небом.
16. На рынке
20. Прогулка по городу
21.Фольклорное мероприятие
Вторник, 08.09.1987
В 10:20 мы сели на автобус до Шахрисабса, куда приехали в 13:00. Мы переехали в отель, нашу ванную комнату занял таракан, но дружелюбный попутчик спас нас и выбросил оккупанта с балкона.
После обеда мы начали экскурсию по городу, сначала по старому дворцу, от которого сохранилась только арка, и хорошо сохранившемуся мавзолею, а затем по мечети, которая до сих пор действует, а не служит просто музеем. Потом мы прогулялись по базару и посетили чайный домик. В Шахрисабсе хорошо то, что он все еще выглядел очень нетронутым, туризм там не был таким интенсивным.
23. По дороге в Шахрисабс
24. На рынке
27. Руины летнего дворца Тимура
Среда, 09.09.1987
Нам пришлось вставать посреди ночи, потому что наш автобус уходил в 3:45, мы прибыли в Самарканд в аэропорт в 6:30, улетели в 8:00 и были в Бухаре в 9:00.
После позднего завтрака была экскурсия по городу.
28. В старом городе
После обеда у нас было немного свободного времени, погода была прекрасной, и поэтому мы решили совершить небольшую экскурсию по старому городу, не имея с собой всей толпы путешественников, мы должны были вернуться только в 18:00. Поскольку наш отель был огромным новым зданием на окраине старого города, мы не волновались, мы подумали, что его видно отовсюду. Но вдали от него, в узком, очень хорошо сохранившемся старом городе мы вообще не могли увидеть отель и в какой-то момент даже не знали, где находимся. Что ж, скажете вы, спросите кого-нибудь. Да, но все вокруг вас говорят только по-русски, а кто знает русский? Ни немецкий, ни английский нам никак не помогли. Тогда нам пришло в голову, что можно показать рекламный проспект отеля. Мы показали эту открытку молодой девушке, которая гуляла со своим младшим братом. Она поняла, чего мы хотели, и жестом пригласила нас пойти с ней.
Нас повели совсем в другом направлении, чем мы предполагали. Мы гуляли по улицам более получаса, и на удивление девушка смогла сказать «Guten Tag» по-немецки и сосчитать до десяти.
Чтобы не было так скучно, она очень старалась научить нас считать на русском языке. Когда мы увидели наш отель, наши товарищи попрощались, на самом деле она, наверное, хотела пойти куда-нибудь еще. В Германии немыслимо, чтобы местный житель таким образом показал дорогу иностранному туристу. Что ж, гостеприимство, к сожалению, для нас не очень важно.
Как только мы приехали в отель, мы вернулись в старый город, но на этот раз всей группой. Наша прогулка закончилась в медресе Абдуласис Чан, и мы провели прекрасный вечер с узбекскими танцами и песнями.
33. Вид из гостиницы на старый город
34. Фольклорное мероприятие
35. Вид с цитадели
Четверг 10.09.1987
Поскольку мы не видели всего из Бухары, сегодня была еще одна экскурсия по городу. Экскурсия по городу была прервана обедом и закончилась в 15:00. Итак, мы снова направились в красивый старый город Бухары, но на этот раз без проблем нашли обратный путь.
37. Яркие одежды местных жительниц
38. В старом городе
Пятница, 11.09.1987
В 5:30 проснулись, в 6:50 поехали в аэропорт. Душ отменили, потому что не было воды. Мы улетели в 8:30 утра и прибыли в Ташкент в 10:00. На этот раз нас отвезли в отель «Интурист», он намного лучше, чем в отель в первый раз. В 12:00 наконец-то было что поесть. Любой, кто хотел, мог принять участие в любом мероприятии, но нам этого не хотелось, погода была прекрасной, а в отеле был хороший бассейн. В тот день больше ничего не произошло.