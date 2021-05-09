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Сын полка. Валентин Катаев

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Главный герой повести «Сын полка» — мальчик Ваня Солнцев. В годы Великой Отечественной войны он остался сиротой, долго скитался по оккупированной немцами территории, пока его в лесу не подобрали разведчики, возвращавшиеся с задания. Смышленый мальчик, которого разведчики прозвали «пастушком», так им понравился, что они решили оставить его у себя и обучить профессии разведчика. Но капитан Енакиев был против того, чтобы ребенок находился в районе боевых действий, и он приказал отправить Ваню в тыл.

Но по дороге в тыл Ваня сбежал от сопровождающего его разведчика Биденко, а когда тот его сумел найти и привязал к себе веревкой, Ваня сбежал от него повторно. После этого он самостоятельно вернулся назад и, встретившись с капитаном Енакиевым, сумел создать о себе такое впечатление, что капитан разрешил ему остаться у разведчиков и поставил мальчика на полное армейское довольствие.

***

Впервые опубликована в журнале «Октябрь», 1945, № 1-2. Одновременно — в детском журнале «Дружные ребята», 1945, №№ 1, 2-3, 4, 5-6, 7-8.

Отдельным изданием вышла в Детгизе в 1945 году.

Отрывки печатались: «Смена», 1945, № 2 (под названием «Допрос»); «Краснофлотец», 1945, № 3-4; «Пионерская правда», 1945, 23 февраля; «Учительская газета», 1945, 23 февраля (под названием «Огонь по Германии!»); «Крокодил», 1945, № 5 (под названием «Восемь сорок»), № 8 (под названием «Самостоятельный характер»); «Комсомольская правда», 1945, 28-30 марта.
 

Сын полка (1946) Художественный фильм о войне

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Mb-hDVPA7U
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