Добрый день! Меня зовут Александр Владимирович Юлин. Живу в г. Суворов Тульской области. У меня хранится письмо с фронта брата моего дедушки. Думаю оно должно Вас заинтересовать.

"Здравствуйте, мои дорогие, родные!

С большой радостью я получил от вас письмо и с большим наслаждением читаю его. Рад, что все вы живы и здоровы. Разделяю горесть вашей утраты, нанесённой вам фашистскими, мерзавцами – извергами рода человеческого. Вместе с этим разделяю вашу радость по поводу освобождения вас нашей доблестной Красной Армией из фашистского плена. Сердечно благодарю вас за ваше внимание ко мне.

Нельзя словами выразить той ненависти, какую питает наш народ к фашистским людоедам. Это не люди, а звери. Больше того, зверей можно простить – ведь это, не мыслящие по человечески существа. Да у зверей и нет ничего, кроме ног, зубов и тд., чем они добывают себе средства к существованию. А у этих двуногих зверей? Разве нет у них современных машин, с помощью которых можно добывать средства к существованию?! У них машин слишком много. Они вполне механизированные варвары и людоеды. Вот, папа, до чего может изуродовать людей фашизм, капитализм с его безудержной страстью к наживе. Ведь подумать только – что тебе надо? Куда ты идёшь? Зачем ты убиваешь невинных детей – младенцев, у которых ещё не остыли тела после выхода из утробы матери.

Немцы сожрали твоего поросёнка, поели твой хлеб, сказали, что они голодны. А голодны они потому, что немецкие империалисты, которых на фронте и днём с огнём не сыщешь, предаются просвещению и обжорству. Геринг имеет ванну, выложенную золотыми плитами. Разве это для гигиены? Гитлер имеет 20 замков – разве это необходимое для человека жилище? Барон Розенберг имеет десятки имений в Пруссии и хочет иметь сотни в нашей стране. Разве это необходимые для жизни средства существования? Но всего этого им оказалось мало. В горячей крови своего народа и народов других стран они захотели купаться. Вместо устриц они захотели на блюдо себе хрящевые тельца младенцев. Они создали прожорливую военную машину, поглощающую миллионы ни в чём невинных людей.

Теперь должно быть ясно всякому – что такое капитализм, на сегодня скажем, что такое гитлеровский империализм. Вот почему идеи коммунизма, идеи, отрицающие несправедливость и признающие только одно – равное право для всех людей на жизнь, на отдых, на образование, становятся теперь и стали ведущими идеями для миллионов людей, и прежде всего советских людей, познавших на деле свободу и счастье человеческой жизни. Вот за такую жизнь умереть не страх.

Сведёт советский народ свой счёт с этими варварами. И недолог тот день полной и окончательной расплаты. Пусть они считают свои успехи количеством съеденных туш, выпитых яиц и увезённых центнеров чужого зерна. Мы свои успехи измеряем и измеряли числом фашистских гадов. Наш счёт верен и Победа будет за нами!

Да, жаль брата Никиту. Если он и жив, то находясь у врага, ему жизнь страшнее смерти. Плакать не будем. Будем мстить, будем беспощадно мстить за все преступления двуногих зверей и будем их истреблять, как бешеных собак.

Соне надо помочь. Надо утешаться. Не оставлять её одинокой. Делить вместе общее горе. Я могу только благодарить вас за то, что вы её детей Никиты не оставляете.

Шура знает мой адрес. Пусть он пишет мне. Буду очень рад. Может быть, где и встретимся. Нередко, когда люди из нашей области попадают к нам в наши части. Правда, я не знаю, как долго мы пробудем здесь.

Зина и Вова находятся в Челябинской области. Тяжело им жить и переносить одним трудности. Очень боюсь за то, что вдруг здоровье у них надломится. Опасность этого, особенно у Зины очень и очень большая. Думал было перевезти их поближе к себе, но пока это невозможно и связано с большим риском. Привезёшь, а сам уедешь. Ехать в Тулу им пока не советую. Что будет дальше, а пока надо подождать. Вот и выходит, что жизнь та разбита. Не успели расцвести, как приходится свёртывать лепестки. И так у нас сейчас тысячи и миллионы. Вот она жизнь то какая суровая. Но будем крепиться. Будем жить надеждой и верой, что правда всё же возьмёт свой верх. Народ бессмертен и наше дело века переживёт.

Будьте здоровы. Желаю вам во всём успеха. Будьте стойки и преданы своей Родине и великому делу борьбы за свободу и счастье людей.

Привет всем знакомым. Будете в Туле, не оставьте без внимания бабушку.

От Тони я получил письмо. Они тоже пострадали. Да кто из честных людей не страдал от коричневой чумы.

Пишите ещё и ещё. Как вы живёте. Письма ваши будут моими лучшими друзьями и помощниками в столь великом и трудном деле.

Обнимаю вас всех и крепко жму руки.

Ваш сын Лёня.

Адрес тот же."