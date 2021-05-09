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Орден Победа. Награды Великой Победы

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Орден «Победа». Награды Великой Победы.

8 ноября 1943 года был подписан Указ Верховного Совета СССР о учреждение высшего военного ордена – «Победа».
За правильные тактические и стратегические разработки по успешному проведению боевых операций, повлекших за собой резкую перемену обстановки в пользу Красной Армии, было решено награждать лиц высшего командного состава особенным орденом.
Одобрен был проект автора ордена «Отечественная война» художника А.И. Кузнецова.

Орден «Победа» является одним самых красивых из существующих.

Рубиновая выпуклая пятиконечная звезда, между концами которой расходятся лучи, усыпанные 174 мелкими бриллиантами. Середина ордена выполнена в форме медальона, на котором изображена кремлевская стена с мавзолеем Ленина в виде пятиступенчатой пирамиды и Спасской башней в центре. Над изображением помещена надпись «СССР», а под ним, на красном фоне – надпись «Победа». Окаймляет медальон по бокам лаврово-дубовый венок, выполненный из золота, и украшенный бриллиантами.

Сам орден изготовлен из 47 грамм платины. Для его украшения пошло 2 грамма золота, 19 грамм серебра, 5 карат рубинов и 16 карат бриллиантов. Размер самой звезды от одной до другой вершины составляет 7,2 сантиметра. Внутренний круг имеет диаметр 3,1 сантиметра.

18 августа 1944 года был утвержден образец и описание ленты ордена «Победа», порядок его ношения. Статутом ордена предписывалось носить орденскую планку слева одним сантиметром выше всех остальных. В ее ленте используется два основных цвета. Это 1,5-сантиметровая красная полоса на муаровом фоне. По краям с боков расположены полосы синего, зеленого, бордо и светло-голубого цветов. Окантовка произведена оранжевыми и черными полосками. Размеры планки – 4,6 на 0,8 сантиметра.

10 апреля 1944 года произошло первое награждение орденом «Победа». За героическое освобождение правобережной Украины награду № 1 получил маршал Советского Союза Георгий Жуков, орден № 2 – начальник генерального штаба Александр Василевский. В том же году был награжден Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.

Следующие награждения происходили уже в победном 1945 году.

Всего создано было 20 экземпляров столь почетного ордена. Большинство которых сейчас находится в Алмазном фонде России.  Семнадцать кавалеров в том числе и иностранные лидеры, принявшие участие в освобождении оккупированных немцами территорий (трое награждались дважды, один лишён награды посмертно).

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ENDLJaV0iyE
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