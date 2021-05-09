С каждым годом становится всё меньше тех, для кого война — часть личной биографии, но, несмотря на это, память о ней будет живой всегда.

Великая Отечественная война была для нашей страны и общей бедой, и общим подвигом. Нет ни одной семьи, которая не гордилась бы своими героями — дедами и прадедами, избавившими мир от фашизма. И нет ни одного города или деревни, где в течение многих лет 9 мая не собирались бы ветераны вспомнить своих погибших друзей и встретиться с теми, кому, как и им, посчастливилось уцелеть. И, когда их ряды стали редеть, на место традиционного сбора начали приходить их дети, а потом внуки и правнуки. «Бессмертный полк» не был инициирован приказом сверху, о чём так любят твердить наши недоброжелатели. Это была естественная потребность людей — сохранить память о близких, самое важное и дорогое, что есть в каждой семье. И то, что такие шествия почти одновременно возникли сразу в нескольких городах, лучшее тому доказательство.

В «Бессмертном полку» нет первых и последних. Здесь все равны, все в одном строю: генералы и рядовые, кавалеры множества орденов и те, кого награды так и не нашли, дошедшие до Берлина и погибшие в первый же день войны. И рядом с ними — те, кто ковал победу в тылу. Ведь как сказал поэт: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…»

Когда началась война, из каждого дома одни уходили на фронт бороться с врагом, другие — на завод, фабрику или в поле, чтобы у нашей армии были снаряды и пули, самолёты и танки, провиант и обмундирование. Тыл работал и жил одной мыслью: «Всё для фронта, всё для победы!» Предприятия эвакуировались вглубь страны и в максимально короткие сроки разворачивали производство. Люди сутками не покидали цехов. А сколько заводов и фабрик располагалось в непосредственной близости от фронта, в том числе и в Москве. Мои родители работали на одном из московских химических заводов, вручную разливали по бутылкам горючую смесь, зная, какой вред здоровью это наносит. Очень быстро этот вред обнаружился: мама стала инвалидом первой группы, папа — второй. Но победа действительно была одна на всех, поэтому о себе никто и не думал — ни в окопе, ни в цеху.

В 1941-м мне было семь. Мама отправила нас, детей, на лето к бабушке с дедушкой — в деревню недалеко от Одессы. Мы приехали туда 23 июня. Я никогда не забуду вражеские самолёты над мирными нашими полями. А потом пришли фашисты. Я помню, как это было. Поэтому такой болью, таким гневом каждый раз отдаются в душе рассуждения о том, что можно было бы сдать Ленинград или вообще не сопротивляться Гитлеру, как это сделали многие страны Европы. Вот почему так важно передать эстафету памяти следующим поколениям. Чтобы для внуков и правнуков это была не просто «страница истории», а судьбы конкретных людей, которые жили, любили, сражались, погибали и побеждали во имя того, чтобы они сегодня могли жить, любить, творить, радоваться.

Не все выходят с портретами своих ветеранов 9 мая, полагая, что семейная память касается лишь членов семьи. Но дело же не в том, в какой форме проявляется память, а в том, что она живёт. В День Победы по Тверской до Красной площади идут не только москвичи. Многие приезжают из самых отдалённых уголков, чтобы хотя бы раз пронести портрет деда именно по Красной площади, если уж ему самому не довелось пройти по её камням. И мы идём все вместе плечом к плечу в Москве и Калининграде, Мурманске и Владивостоке. А также в сотнях городов других стран. Причём там в шествии принимают участие не только наши соотечественники, волею судеб оказавшиеся далеко от родины, но и потомки тех, кто сражался в войсках наших союзников, партизанил, участвовал в Сопротивлении.

Мир стремительно меняется на наших глазах. Итоги Второй мировой, ещё недавно казавшиеся незыблемыми, всё чаще ставятся под сомнение без всяких на то документальных оснований. Всё больше желающих переписать историю в угоду своим политическим или экономическим интересам. Но мы и сами не забудем, какой была самая страшная война в истории человечества, и другим забыть не дадим.

Автор — Василий Лановой, народный артист СССР, Герой Труда РФ