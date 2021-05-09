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Фронт за линией фронта. Лучшие спецоперации ГРУ 1941-1945

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Начавшаяся Великая Отечественная Война внесла существенные изменения в условия работы военной разведки СССР. Разведывательно-диверсионные отряды и партизанские формирования центрального подчинения ГРУ и РУ РККА, подразделения специального минирования и средства специальной радиосвязи – только зарождались. Как создавались специальные подразделения и какие задачи им пришлось выполнять вы узнаете из нашего фильма.
Полная версия в открытом доступе: https://nday.club/video/cYfYw8q33oRbPUcDXunMyj.html

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qr6cJc8FccA
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