Фронт за линией фронта. Лучшие спецоперации ГРУ 1941-1945
Начавшаяся Великая Отечественная Война внесла существенные изменения в условия работы военной разведки СССР. Разведывательно-диверсионные отряды и партизанские формирования центрального подчинения ГРУ и РУ РККА, подразделения специального минирования и средства специальной радиосвязи – только зарождались. Как создавались специальные подразделения и какие задачи им пришлось выполнять вы узнаете из нашего фильма.
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