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День Победы – триумф русского духа, советской экономики и государственной мудрости Сталина

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Отечественная война потому так и называется, что война ведется за спасение Родины, и воюют за неё всем миром.

Самая страшная война в истории нашего народа потому и зовется Великой Отечественной, что воевали мы с самым страшным врагом за всю нашу историю, который хотел не просто покорить, а физически истребить народ России.

Борьба была сложнейшей. Великой. Но мы победили.

Победили, потому, что наше оружие было лучше и его было больше.

Потому, что у нас были союзники гораздо сильнее, чем союзники нашего врага.

И ещё много этих «потому».

Благодаря победили, не вопреки.

Благодаря духу, экономике и руководству военному и политическому.

Нас уже похоронили в 1941-м.

Но наши деды верили. И победили.

Так давайте и мы будем верить.

В Бога, в Россию, в себя.

И всё у нас получится.

С Днем Победы!

Источник: https://nstarikov.ru/den-pobedy-triumf-russkogo-duha-sovetskoj-jekonomiki-i-gosudarstvennoj-mudrosti-stalina-127213
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