День Победы – триумф русского духа, советской экономики и государственной мудрости Сталина
Отечественная война потому так и называется, что война ведется за спасение Родины, и воюют за неё всем миром.
Самая страшная война в истории нашего народа потому и зовется Великой Отечественной, что воевали мы с самым страшным врагом за всю нашу историю, который хотел не просто покорить, а физически истребить народ России.
Борьба была сложнейшей. Великой. Но мы победили.
Победили, потому, что наше оружие было лучше и его было больше.
Потому, что у нас были союзники гораздо сильнее, чем союзники нашего врага.
И ещё много этих «потому».
Благодаря победили, не вопреки.
Благодаря духу, экономике и руководству военному и политическому.
Нас уже похоронили в 1941-м.
Но наши деды верили. И победили.
Так давайте и мы будем верить.
В Бога, в Россию, в себя.
И всё у нас получится.
С Днем Победы!