День Победы
Мы празднуем День Победы девятого мая, а не восьмого не потому, что подписали капитуляцию в двадцать три сорок пять по берлинскому времени, то есть в час сорок пять по московскому. В Европе ещё было восьмое мая, а у нас девятое. Нет, дело совершенно в другом. Дело в том, что ещё девятого мая немцы пытались вести с нами бои. Конкретно в Чехии они прорывались на запад, чтобы сдаться в плен американцам. Но кстати, изрядно ошиблись потому что американцы выморили голодом более миллиона пленных просто для того, чтобы предназначенное им продовольствие продать на “чёрном рынке”. Так что те, кто прорывался к ним изрядно ошиблись. Но вот именно из-за того, что нам пришлось воевать с немцами ещё и днём девятого числа мы, соответственно празднуем День Победы не тогда, когда страны, провозгласившие себя “цивилизованными”.