1985. «Встреча в парке. Москва». Фотографии Игоря Стомахина
День Победы был когда-то праздником со слезами на глазах, без пафоса и фальши. У входа в парк Горького участники войны улыбались и хлопали друг друга по плечам. Официальной программы 9 мая не было. Ветераны принимали фронтовые сто грамм и разламывали шоколадку. На летней эстраде звучали "Землянка" и "Журавли", на набережной бывшие санитарки кружились в вальсе с офицерами запаса. В парк приходили ротами и взводами, большими компаниями и группами в несколько человек. Но были там и совсем одинокие люди. Сидя на лавочках с горсткой поникших тюльпанов, они вглядывались в толпу, пытаясь узнать однополчан. Однако сослуживцы не объявлялись. Примыкая то к одному, то к другому шумному кружку, потерянные солдаты с затаённой грустью смотрели на тех, кому повезло не только выжить, но и сохранить боевых друзей.