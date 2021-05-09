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1985. «Встреча в парке. Москва». Фотографии Игоря Стомахина

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День Победы был когда-то праздником со слезами на глазах, без пафоса и фальши. У входа в парк Горького участники войны улыбались и хлопали друг друга по плечам. Официальной программы 9 мая не было. Ветераны принимали фронтовые сто грамм и разламывали шоколадку. На летней эстраде звучали "Землянка" и "Журавли", на набережной бывшие санитарки кружились в вальсе с офицерами запаса. В парк приходили ротами и взводами, большими компаниями и группами в несколько человек. Но были там и совсем одинокие люди. Сидя на лавочках с горсткой поникших тюльпанов, они вглядывались в толпу, пытаясь узнать однополчан. Однако сослуживцы не объявлялись. Примыкая то к одному, то к другому шумному кружку, потерянные солдаты с затаённой грустью смотрели на тех, кому повезло не только выжить, но и сохранить боевых друзей.

Источник: https://humus.livejournal.com/7752761.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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