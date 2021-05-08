Главный российский дипломат заявил, что отношения с Соединенными Штатами в данный момент еще хуже, чем во времена холодной войны, из-за отсутствия взаимного уважения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова нормализовать отношения с Вашингтоном, но что США должны перестать изображать из себя «суверена», объединяя своих союзников против России и Китая.

Лавров заявил, что если США будут избегать взаимоуважительного диалога на основе баланса интересов, то «мы будем жить в условиях холодной войны или еще хуже».

«Во время холодной войны напряженность была очень высокой, и часто возникали рискованные кризисные ситуации, но было также взаимное уважение», – сказал Лавров в интервью российскому государственному телевидению. – Мне кажется, что сейчас его очень мало».

Ранее в апреле администрация Байдена обрушила на Россию санкции за бездоказательные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США и за причастность к взлому SolarWind. Данные обвинения Москва отрицает. Более того, Вашингтон до сих пор отказывается представить какие-либо доказательства.

В дополнение к санкциям за «вмешательство во внутренние дела страны Белый дом приказал выслать 10 российских дипломатов, а также ввел рестрикции в отношении десятков компаний и людей. Отдавая приказ об очередных санкциях, президент США Джо Байден призвал к деэскалации напряженности и открыл двери для сотрудничества с Россией в определенных областях. Эксперты утверждают, что слова американского лидера абсолютно противоречат его действиям.

Россия достаточно быстро отреагировала на нападки со стороны Соединенных Штатов. Кремль приказал десяти американским дипломатам покинуть страну, включив в список персон нон-грата восемь нынешних и бывших американских чиновников и ужесточив требования к работе американских посольств.

В рамках этих ограничений Москва приняла решение запретить посольству Вашингтона и его консульствам принимать на работу российских граждан и граждан третьих стран. Аналогичные запреты будут применяться и к другим странам, обозначенным как «недружественные».

Лавров добавил, что список этих стран будет опубликован в ближайшее время, чтобы формализовать это решение.

Выступая в интервью российскому государственному телеведущему, российский глава дипломатии отметил, что Москва позитивно отнеслась к предложению Байдена провести саммит с президентом России Владимиром Путиным, но добавил, что России еще предстоит проанализировать все аспекты этой инициативы.