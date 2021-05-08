Какое влияние оказывают различные формы дома.

Авторы – Сергей Балута и Марина Макарова

Когда мы говорим, что окружающая среда влияет на развитие человека, то в наше материальное время под этим чаще всего понимается семья, учителя в школе, друзья во дворе, и так далее, то есть видимые взаимодействия человека с окружающей его средой. Но дом – это тоже окружающая среда. И мы уже знаем, что есть и тонкоматериальный мир. Он тоже влияет на человека, но не ощутимо, на его тонкие поля. Разные формы влияют по-разному.

О том, как это происходит, почему, и какое влияние оказывают различные формы дома, мы и поговорим на этой встрече.

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