Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.24
1897. Невский проспект. Гостиный двор
1908. Дворцовая площадь
1913. Мойка
1910. Посещение П.А.Столыпиным собрания студентов-академистов в Лесном, близ СПб в октябре
1912. Подъем автомобиля шталмейстера К.Н.Гартонга пожарными командами из реки Мойки
1912. Подъем автомобиля шталмейстера К.Н.Гартонга пожарными командами из реки Мойки (вариант)
1904. Моряки крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» после торжественного обеда в Зимнем Дворце, 16 апреля
1912. Оркестр Гвардейского Морского экипажа перед парадом. Май
1913. Погрузка торпеды на линейный корабль «Слава»
1901. Участнии Шпицбергенской экспедиции на транспорте «Бакан». 7 октября
1912. Экспедиция на Крайний север. Пароход «Нимрод»
1914. Географ, генерал-лейтенант Ю.М.Шокальский
1913. Норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен на заседании Императорского Русского географического общества
1914. Николай II проводит смотр лыжников Лейб-гвардейского Измайловского полка. Царское село
На военном поле. Красное село
1905. «Пирамида» в исполнении гимнастической группы Петербургского атлетического общества
1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Женская группа на занятиях
1909. Кружок любителей спорта. Бег с барьерами. Финиширует Павел Иванович Лидваль
1909. Комитет Петербургского кружка любителей спорта. Метание копья на стадионе на Крестовском острове