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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.24

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1897. Невский проспект. Гостиный двор
1897. Невский проспект. Гостиный двор

1907. Андреевский рынок
1907. Андреевский рынок

1908. Дворцовая площадь
1908. Дворцовая площадь

1913. Мойка
1913. Мойка

1910. Посещение П.А.Столыпиным собрания студентов-академистов в Лесном, близ СПб в октябре
1910. Посещение П.А.Столыпиным собрания студентов-академистов в Лесном, близ СПб в октябре

1912. Подъем автомобиля шталмейстера К.Н.Гартонга пожарными командами из реки Мойки
1912. Подъем автомобиля шталмейстера К.Н.Гартонга пожарными командами из реки Мойки

1912. Подъем автомобиля шталмейстера К.Н.Гартонга пожарными командами из реки Мойки (вариант)
1912. Подъем автомобиля шталмейстера К.Н.Гартонга пожарными командами из реки Мойки (вариант)

1904. Моряки крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» после торжественного обеда в Зимнем Дворце, 16 апреля
1904. Моряки крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» после торжественного обеда в Зимнем Дворце, 16 апреля

1912. Оркестр Гвардейского Морского экипажа перед парадом. Май
1912. Оркестр Гвардейского Морского экипажа перед парадом. Май

1913. Погрузка торпеды на линейный корабль «Слава»
1913. Погрузка торпеды на линейный корабль «Слава»

1901. Участнии Шпицбергенской экспедиции на транспорте «Бакан». 7 октября
1901. Участнии Шпицбергенской экспедиции на транспорте «Бакан». 7 октября

1912. Экспедиция на Крайний север. Пароход «Нимрод»
1912. Экспедиция на Крайний север. Пароход «Нимрод»

1914. Географ, генерал-лейтенант Ю.М.Шокальский.
1914. Географ, генерал-лейтенант Ю.М.Шокальский

1913. Норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен на заседании Императорского Русского географического общества
1913. Норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен на заседании Императорского Русского географического общества

1914. Николай II проводит смотр лыжников Лейб-гвардейского Измайловского полка. Царское село
1914. Николай II проводит смотр лыжников Лейб-гвардейского Измайловского полка. Царское село

На военном поле. Красное село
На военном поле. Красное село

1905. «Пирамида» в исполнении гимнастической группы Петербургского атлетического общества
1905. «Пирамида» в исполнении гимнастической группы Петербургского атлетического общества

1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Женская группа на занятиях
1907. Гимнастическое общество «Польский сокол». Женская группа на занятиях

1909. Кружок любителей спорта. Бег с барьерами. Финиширует Павел Иванович Лидваль.
1909. Кружок любителей спорта. Бег с барьерами. Финиширует Павел Иванович Лидваль

1909. Комитет Петербургского кружка любителей спорта. Метание копья на стадионе на Крестовском острове
1909. Комитет Петербургского кружка любителей спорта. Метание копья на стадионе на Крестовском острове

Источник: https://humus.livejournal.com/7752624.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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