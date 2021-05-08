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Репетиции военных парадов. Донецк, Луганск, Севастополь, Москва

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Репетиции военных парадов в Донецке и Луганске.


Донецк















Еще фото из Донецка https://jerry24-it.livejournal.com/2896554.html

Луганск




Трофейный.

Плюс Севастополь и Москва




















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6758736.html
Метки: 9 мая, Видео, донецк, Луганск, Москва, парады, праздники, севастополь
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