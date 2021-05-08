Индии никто не поможет, кроме России

В Индии первую вспышку пандемии задавили жесточайшим карантином. Нынче он не помогает. Каждый день умирают тысячи по четыре.

Не хватает пропускной способности крематориев и даже дров для погребальных костров. Открытым текстом напоминаю: Индия не только крупнейший в мире производитель дженериков — копий чужих лекарств, но и самый массовый полигон испытания разработок зарубежных фармацевтов. Большая Фарма ещё в две тысячи пятом году пролоббировала ослабление законодательных норм испытания медикаментов. Теперь индийцы для неё удобней лабораторных мышей!

От ковида индийцам ставят полдесятка разных прививок. К слову, одну из них выпросил Зеленский. От нашего “Спутника V” отказался: мол, вакцина от агрессора. Индийцы не использовали “Спутник V”, ибо верили, что Большая Фарма по дружбе поделится хорошими средствами. Забыли, что биологи могут и бороться с болезнями, и разрабатывать их.

Есть замечательная американская воинская часть в форте Детрик. Коронавирусами там занимались задо-о-олго до начала пандемии. Зачем разрабатывать заразу, меняющую расстановку сил на карте мира не слабее войны, — понятно. А вот основатель крупнейшего канала лживых телерепортажей СиЭнЭн Роберт Эдвард Роберт-Эдвардович — сокращённо Тэд — Тёрнер ещё в 1996-м открытым текстом сказал “у нас слишком много людей” и предложил сократить человечество раз в двадцать. Теперь поскромнел: называет “лишним человеческим материалом” всего три четверти. Зато заверил, что это не его личное мнение, а позиция всего Бильдельбергского клуба, куда он входит. Позиция бредовая.

Открытым текстом сообщаю: технологий, доступных ещё в прошлом тысячелетии, хватит, чтобы несколько веков подряд обеспечивать уровень жизни, человечеству вдвое-втрое большему нынешнего. Индийский экономист Амартиа Ашутошевич Сен ещё в девяносто девятом получил Нобелевскую премию за доказательство: бедность — не следствие нехватки ресурсов, а результат неверного их использования. То есть плодов нашей же деятельности при справедливом их распределении хватит на всех на сотни лет вперёд. Вот только Тёрнер и его подельники не очень хотят справедливости!

Индия задыхается. Буквально. Кислорода медицинского качества — достаточно чистого для дыхания — уже даже на чёрном рынке не найти. На койки в лечебных учреждениях длинная очередь. Индийское правительство уже не надеется только на собственное производство, а обратилось ко всему миру: помогите, кто чем может. Смогли пока только мы.

В первой партии гуманитарного груза из Российской Федерации в Индию более двадцати двух тонн. В том числе двадцать установок для выработки чистого кислорода, семьдесят пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких, полтораста медицинских мониторов. Отправлены также лекарства, включая разработанные в РФ. Их эффективность уже доказана.

Вы открытым текстом спросите: почему так мало? Так ведь груз первый, но вряд ли последний. И каждый аппарат может спасти не одного человека, а сотни. Да и смотря с кем сравнивать. Страны, всё ещё почему-то именующие себя развитыми, не направили в Индию ни грамма, ни крошки. Мол, самим не хватает.

Понятно, если не объединять усилия, так и впредь не хватит. Ещё в начале пандемии мы предложили бороться с новым вирусом совместно, как с терроризмом. Но, например, англосаксы издавна славятся умением воспитывать и покупать террористов: Соединённые Государства Америки сейчас не просто крышуют весь ближневосточный террор, а создают в лагерях сирийских беженцев прекрасные условия для вербовки в убийцы. Вот и коронавирус для них всего лишь средство ослабить остальной мир, пусть даже ценой потерь и разрушений внутри самих СГА, Британии, Канады…

Да и в Европейском Союзе что угодно, только не союзничество. Год назад страны ЕС перехватывали адресованные другим странам того же ЕС самолёты с масками, халатами, аппаратами вентиляции лёгких… Вместо общей борьбы — грызня по принципу “каждый за себя и один чёрт за всех”.

Открытым текстом уверен: те, кто делит мир на своих и чужих, рано или поздно для самих себя станут чужими.