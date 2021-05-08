Не Факт! Кенигсберг. Блистательная победа
Весной 45-го в Восточной Пруссии шли ожесточенные бои. Символом непобедимости нации немцы считали ее столицу Кенигсберг – город-крепость в защитном кольце неприступных фортов, дотов, противотанковых рвов, минных полей. Фюрер приказал удерживать Кенигсберг до последнего патрона. Это оттянуло бы значительные силы советских войск от движения на Берлин. Немецкие газеты писали: «Скорее Балтийское море высохнет, чем русские захватят Кенигсберг!» Ведущий Михаил Башкатов и программа «НЕ ФАКТ!» расскажут, как войскам 3-го Белорусского фронта удалось всего за четыре дня взять штурмом самый укрепленный город Европы.