Медаль "За оборону Сталинграда".

Награды Великой Победы.

Медаль была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Среди множества наград времен Великой Отечественной войны медаль «За оборону Сталинграда» пользуется особенным уважением у ветеранов.

Человек, носивший ее, принадлежал к той группе людей, которые были награждены не за расплывчатые заслуги, а вполне за конкретную доблесть, проявленную в легендарной битве, изменившей ход истории.

Этой медалью награждались исключительно участники Сталинградской битвы, независимо от рода войск (армия, флот, НКВД), а также гражданские лица, принимавшие непосредственное участие в боевых операциях в период с 12 июля по 19 ноября 1942 года.

Автором рисунка медали является Н.И. Москалев.

На лицевой части изображена группа атакующих бойцов с винтовками наперевес на фоне танков и самолетов, над которыми развевается знамя с надписью «За оборону Сталинграда», на тыльной – девиз «За нашу Советскую Родину».

Все имеющиеся на ней надписи – выпуклые. Диаметр медали правильной круглой формы, сделанной из латуни, составляет 32 миллиметра.

Ее колодка представляет собой пятиугольную форму оливкового цвета, обтянутую шелковой муаровой лентой шириной 24 миллиметра и проходящей посредине продольной шелковой красной полоской шириной 2 миллиметра.

Медаль носится с левой стороны груди и располагается между медалями «За оборону Севастополя» и «За оборону Киева».

За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей были награждены орденами. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в гвардейские. Более ста двадцати воинов удостоены звания Героя Советского Союза, около 760 тысяч участников битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». На 1962 год медалью было совершено свыше 707 тысяч награждений.

Медалью "За оборону Сталинграда" награждено приблизительно 759560 человек.

Самое крупное изображение медали «За оборону Сталинграда» представлено на одноименном панно, расположенном на стене штаба восковой части № 22220 в Волгограде.

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