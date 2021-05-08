Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Медаль За оборону Сталинграда. Награды Великой Победы

72 0

Медаль "За оборону Сталинграда".
Награды Великой Победы.

Медаль была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Среди множества наград времен Великой Отечественной войны медаль «За оборону Сталинграда» пользуется особенным уважением у ветеранов.
Человек, носивший ее, принадлежал к той группе людей, которые были награждены не за расплывчатые заслуги, а вполне за конкретную доблесть, проявленную в легендарной битве, изменившей ход истории.

Этой медалью награждались исключительно участники Сталинградской битвы, независимо от рода войск (армия, флот, НКВД), а также гражданские лица, принимавшие непосредственное участие в боевых операциях в период с 12 июля по 19 ноября 1942 года.
Автором рисунка медали является Н.И. Москалев.

На лицевой части изображена группа атакующих бойцов с винтовками наперевес на фоне танков и самолетов, над которыми развевается знамя с надписью «За оборону Сталинграда», на тыльной – девиз «За нашу Советскую Родину».
Все имеющиеся на ней надписи – выпуклые. Диаметр медали правильной круглой формы, сделанной из латуни, составляет 32 миллиметра.

Ее колодка представляет собой пятиугольную форму оливкового цвета, обтянутую шелковой муаровой лентой шириной 24 миллиметра и проходящей посредине продольной шелковой красной полоской шириной 2 миллиметра.

Медаль носится с левой стороны груди и располагается между медалями «За оборону Севастополя» и «За оборону Киева».

За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей были награждены орденами. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в гвардейские. Более ста двадцати воинов удостоены звания Героя Советского Союза, около 760 тысяч участников битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». На 1962 год медалью было совершено свыше 707 тысяч награждений.
Медалью "За оборону Сталинграда" награждено приблизительно 759560 человек.

Самое крупное изображение медали «За оборону Сталинграда» представлено на одноименном панно, расположенном на стене штаба восковой части № 22220 в Волгограде.

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zdwffrvitBE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Священники и монахи – ветераны Великой Отечественной войны
Герои Великой Отечественной войны в цветных фотографиях. (81 фото)
Герои Великой Отечественной войны в цветных фотографиях. (82 фото)
Оболганные: Чекисты в Великой отечественной войне между виртуальностью и реальностью
«Белая лилия» Сталинграда
Орден Красной Звезды. Легендарной советской награде исполнилось 85 лет
Самый молодой воин Великой Отечественной войны, или 6-летний гвардеец
Разведчица Наталья Малышева — монахиня Адриана

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru